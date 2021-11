Udskudt efter norsk tragedie: Nu er der nyt

Den danske komedie 'Vildmænd' har fået ny premieredato.

Filmen får nu premiere den 13. januar i biografer over hele landet, oplyser direktør i Nordisk Film Frederik Honoré.

Nordisk Film besluttede i oktober at udskyde filmen, da den kom for tæt på virkelighedens tragedie i Norge i oktober.

Ved et angreb i Kongsberg blev fem mennesker - fire kvinder og en mand - dræbt, da en 37-årige mand gik til angreb med bue og pil og et stikvåben.

Rasmus Bjerg: - Jeg er enormt berørt

Premieredatoen er rykket til januar, da Nordisk Film mener, at tre måneder er en respektfuld venteperiode. Det fortæller Frederik Honoré, der er direktør i Nordisk Film Distribution.

- Vores film har ikke noget at gøre med den tragiske hændelse. Men vi udsatte filmen i respekt for de pårørende, og tre måneder virker som en respektfuld periode at vente, fortæller han.

Filmen "Vildmænd" er lavet af instruktøren Thomas Daneskov. I filmen medvirker skuespillerne Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Sofie Gråbøl og Marco Ilsø. (PR-foto) Foto: Presse/Still/Rasmus Weng Karlsen/Free

Frederik Honoré fortæller også, at han endnu ikke ved, om filmen vil blive vist i Norge.

I filmen, der skulle have haft premiere i biograferne 11. november, er den danske familiefar Martin skredet fra det hele og taget op til Norge for at bo i naturen og jage sin egen føde med bue og pil. Han kommer dog hurtigt på kant med det lokale politi.

Filmplakaten viser blandt andet Rasmus Bjerg i en norsk butik med bue og pil.

Da angrebet i Kongsberg begyndte i et supermarked med bue og pil som et af gerningsvåbnene, blev premieren udskudt.