Udvandrer fra 'Luksusfælden': - Du stopper nu, Jan!

Ulla og Jan har oparbejdet en gæld på mere end 1,3 millioner kroner, så 'Luksusfældens' eksperter Jan Swyrtz og Louise Fredbo-Nielsen kommer på noget af en opgave i tirsdagens program.

For mens 59-årige Jan er buschauffør, er 56-årige Ulla sygemeldt og i et ressourceforløb, der skal afgøre, om hun kan tilkendes førtidspension.

Der er selvsagt ikke meget at rutte med, og parret må da også af og til have hjælp af Ullas datter Christina, der flere gange har ydet økonomisk støtte til sin mor og bonusfar.

- De har ind i mellem lånt lidt penge af mig sidst på måneden til at handle ind for. Og her sidst spurgte de, om de kunne få lov til at låne til huslejen, og det ramte mig rigtig hård, fortæller en gravid Christina i programmet, hvor hun venter sit første barn.

- Det påvirker mig, at jeg som datter er den ansvarlige og voksne. jeg kan ikke både have styr på deres liv og mit eget liv, for en baby fylder jo rigtig meget.

Jan Swyrtz og Louise Fredbo-Nielsen får sin sag for, når de skal hjælpe Ulla og Jan med at få styr på deres 58 lån og 20 kreditorer. Foto: Viaplay Group

Smækker med døren

Situationen spidser yderligere til, da eksperterne lægger Jan og Ullas forbrug frem.

Eksperten Jan Swyrtz går parret på klingen i forhold til, hvordan de forestiller sig, at de har råd til at beholde deres bil.

- Du skal ikke tale sådan dér, Jan, lyder det fra en tydeligt berørt Ulla, inden Jan Swyrtz svarer:

- Jeg bliver nødt til det, så det kan ikke nytte noget, at du bliver småfornærmet, Ulla, for det er nødvendigt for mig at sige de her ting.

Ulla kigger 'Luksusfældens' eksperter i øjnene og hiver pegefingeren frem, mens hun insisterende peger på ham.

- Jeg bliver sgu ikke fornærmet. Du stopper nu, Jan!, lyder det, inden Ulla går ud i haven og smækker med døren.

'Han taler ned'

Hendes datter går ud i haven og taler sin mor ned, inden de vender tilbage for at få styr på økonomien.

- Jeg ved sgu godt, vi har lavet noget lort og dummet os, siger Ulla, der også forklarer, hvorfor hun måtte forlade optagelsen.

- Jeg bliver sur på Jan, fordi han talte ned til mig, midt i det hele, og det bryder jeg mig ikke om.

Hvordan det går får parret, og om de får mulighed for at holde den store 60-års fødselsdagsfest, de så brændende ønsker sig, kan du se i 'Luksusfælden' i aften på TV3 eller nu på Viaplay.

