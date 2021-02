Udvandrer i protest: Sluk for kameraerne

I denne uge er 'Luksusfældens' eksperter Kenneth Hansen og Jan Swyrtz draget til Hønge for at hjælpe parret Camilla og Jesper. Parret, der sammen har to børn og to huse, har et stort rod i økonomien, der har gjort det uoverskueligt for dem.

- Med alle de penge I render og bruger, giver det sig selv - så er der ikke penge til de faste afgifter, fortæller eksperten Jan Swyrtz til parret, der blandt andet har brugt penge på nyt køkken, tøj, motorcross og flere biler.



Det betyder, at parret har fået lukket for deres strøm, efter de ikke kunne betale en elregning på 20.000 kroner.



Jesper og Camilla har nærmest intet overblik over deres rodede økonomi. Foto: Nent Group Danmark

I tirsdagens program giver Camilla udtryk for, at hun er meget overrasket over den store elregning.

- Den var vi faktisk slet ikke opmærksomme på, undskylder Camilla sig.

En undskyldning, som Jan Swyrtz ikke vil godtage, hvilket får ham til at tale med store bogstaver til Camilla og Jesper.

- Det er jo fuldstændig sindssygt, at man er i en situation, hvor man ikke kan sove om natten, har det megadårligt og så går ud og køber biler, tøj og køkken - uden omtanke, siger Jan Swyrtz til parret, hvilket blot får Camilla til at komme med flere undskyldninger om uopmærksomhed.

- Prøv nu at stoppe. 20.000 - det må da gå op for jer på et eller andet tidspunkt - 'vi skylder sgu nok lige nogle penge til strøm', lyder det fra Camilla.



Camilla har svært ved at håndtere kritikken fra eksperterne, og undskyldningerne står i kø. Blandt andet fortæller hun, at der ikke er kommet nogen rykkere, inden der blev lukket for strømmen, og at der ikke har været penge til at betale for ellen.

- Det er jo, fordi I brænder og forbruger penge til alt muligt andet, siger Jan Swyrtz til parret i en hård tone.



Hele situationen bliver til sidst for meget for Camilla.

- Prøv lige, kan vi lige slukke kameraerne et øjeblik, siger Camilla, inden hun stormer ud af lokalet.

Se, hvordan det går Camilla, Jesper og den store regning i 'Luksusfælden' tirsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.