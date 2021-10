Uenig med dommerne: Vi er kede af det

'Bagedyst'-darlingen Micki Cheng og hans partner Jenna Bagge var ikke populære hos dommerne i fredagens 'Vild med dans', hvor de indtog dansegulvet i en moderne dans.

Præstationen gav dem aftenens laveste score i form af 23 point - hele 21 point færre end favoritterne Pernille Blume og Morten Kjeldgaard.

Micki lod det heller ikke gå ubemærket hen, da Ekstra Bladet fangede parret til en kort snak efter programmet

- Vi er videre, og det er skønt. Selvom vi er kede af dommernes point, er vi meget glade for den kærlighedsbølge, vi har fået fra seerne. Det er jeg personligt glad for, fordi jeg er ikke færdig med at danse, sagde han og tilføjede:

- Måske faldt det ikke i dommernes smag, men den dans, vi dansede, var lige præcis den, som jeg havde håbet på, at vi kom til at danse - og meget mere.

Stolt af Micki

Jenna Bagge var heller ikke et øjeblik i tvivl om, at de kunne være stolte af deres præstation.

Og i denne uge gjorde Mickis mod et særligt indtryk på den professionelle danser.

- Jeg har også været meget rørt over at få lov til at danse den her dans, fordi Micki har åbnet meget op om, at han har været meget usikker på sig selv og haft udfordringer med at acceptere sig selv. Han gjorde det så godt, sagde hun med en meget bestemt tone.

Micki og Jenna er begge ovenud lykkelige for seernes støtte. Foto: Jonas Olufson

Seerne sørgede da også for, at parret klarede sig direkte videre uden omdans. I stedet blev det krimiforfatter Michael Katz Krefeldt og Karina Frimodt, der måtte forlade programmet.

Med billetten videre i danseprogrammet sikrer Micki Cheng og Jenna Bagge sig mindst to uger mere på gulvet. På fredag er det nemlig tid til den særlige Knæk Cancer-udgave af 'Vild med dans', hvor ingen stemmes ud.

Hvordan det går dem videre i 'Vild med dans', kan du følge hver fredag klokken 20 på TV 2.

