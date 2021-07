Uenige om børn: - Der går mindst fem år

Selvom Nikolaj Hvidman kan prale af titlen som vinder af 'Paradise Hotel' 2021 sammen med Anne Sofie Krab, måtte han rejse hjem fra Mexico uden en øre på lommen, da Anne Sofie smed kuglen og tog pengene.

Til gengæld kan han glæde sig over, at han fandt kærligheden under optagelserne. Og det tilmed hos Anne Plejdrup, som selv har prøvet at blive snydt for pengene i en 'Paradise'-finale, idet hendes partner, Teitur, i 2019 også smed kuglen.

- Jeg valgte Anne P. fremfor at vinde pengene. Ellers skulle jeg have været klogere de sidste to dage og fokuseret mere på Anne K. for at vinde hendes tillid. Men jeg fortryder det ikke. Så nu må vi se, hvor lang tid der går, før der kommer babyer, griner Nikolaj med et lumsk smil og tilføjer:

- Ej, det er bare for sjov, jeg driller hende bare. Hun vil gerne have en hund. Men hun får ingen af delene, før vi bor i en lejlighed sammen om et par år.

Anne P. slår dog efterfølgende fast over for Ekstra Bladet, at Nikolaj ikke joker:

- Han siger hele tiden: 'Jeg har en midtvejskrise, og jeg føler, at børn kunne fikse det'. Det er noget, han har fået ind i hovedet den sidste uges tid. Det værste er, at han mener det, forklarer hun, hvorefter hun fortsætter:

- 'Det kan godt være, at du er 24 år, men husk lige, at din kæreste kun er 21 år'. Der går altså mindst fem år, før jeg skal tænke på det.

Parret glæder sig meget til, at de inden længe skal bo i samme by, så de kan ses endnu oftere. Foto: Linda Johansen

Ikke travlt

Nikolaj flytter efter sommeren fra Aalborg til København, men indtil videre skal parret bo i hver sin lejlighed.

- Vi har ikke så travlt med at flytte sammen. Nu har vi været sammen i fem måneder, og jeg ved, at vi skal være sammen for altid, men jeg har ikke travlt med det. Det skal nok komme. Måske flytter vi sammen om et års tid, lyder det fra Anne.

- Lige nu er det også rart for ham at komme over til København og opleve det med nogle venner og få sin egen omgangskreds. Vi elsker at være sammen, men det er også rart at have sin plads, fortsætter hun.

Se videoen øverst i artiklen, hvor Anne P. også fortæller om sine kommende projekter.

