Uhyggeligt trick: Sådan gør han racistisk terror spiseligt

Horror-serien 'Them' byder på dobbelt op på gys, men kun for at gøre den mere spiselig

I sin debut som serie-skaber har amerikaneren Little Marvin taget en i forvejen grum historie og krydret den med elementer fra horror-genren.

- Fordi horror-genren har en vidunderlig evne til at udfordre temaer og forme dem til noget, som er spændende, som får pulsen til at stige, og som er underholdende at se på, lyder forklaringen på det dobbelte gys fra Little Marvin.

Forklaringen kommer i forbindelse med en virtuel rundbordssamtale, som Ekstra Bladet er inviteret med til, i anledningen af premieren på Prime Video-serien 'Them'.

Little Marvin fortæller i sin nye serie en historie så grum, at den skal skylles ned med horror. Foto: Skærmbillede fra video-interview

- Jeg kan ikke tænke på noget ondere at sige til nogen

Serien handler om den sorte familie Emory, der i 1953 forlader North Carolina til fordel for drømmehuset i en hvid Los Angeles-forstad. Men de etablerede naboer har ikke i sinde at være en del af drømmen, og så begynder et både psykisk og fysisk mareridt for familien på fire - samtidig med, at der sker overnaturlige ting i drømmehuset.

- Jeg kunne have fortalt præcis den samme historie som et drama, men så havde det nok været så følelsesmæssigt ødelæggende, at det ville være meget vanskeligt at se på.

Familien Emory spilles af (fra venstre) Melody Hurd, Deborah Ayorinde, Ashley Thomas og Shahadi Wright Joseph. Pr-foto

Comeback efter 25 år

Men selv om historien foregår under 'The Great Migration', blev Little Marvin inspireret til historien på de sociale medier for et par år siden.

- Hver dag så jeg video efter video af sorte personer, som blev terroriseret af politiet, truet med politiet, nedstirret, overvåget og forfulgt, og det fik mig til at tænke meget på den opførsel i et historisk perspektiv og mine egne oplevelser som modtager, forklarer han.

The Great Migration The Great Migration kendes på dansk som Flugten fra sydstaterne og dækker over en periode fra 1916-1970, hvor op mod syv millioner afro-amerikanere flygtede fra de raceopdelte sydstater mod primært nordøst, vest og den amerikanske midtvesten.

Hr. og fru Emory i forrygende humør få minutter før, de ankommer til deres nykøbte drømmehus i Los Angeles. Foto: Skærmbillede fra trailer

En historie, der kan være så grum at fortælle - og modtage, at den skal skylles ned med horror.

- Fordi, mens du skal håndtere terroren, skal du også håndtere kælderen, gangen og mørket. Det hjælper til med at skabe en helhed, der er spiselig og sjov for et publikum.

'Them' er på 10 afsnit, som alle er tilgængelige på streamingtjenesten Prime Video 9. april.

Inspireret af film Little Marvin har været fan af horror og thrillere fra 1960'erne og 70'erne hele sit liv. Han nævner 'Eksorcisten', 'Rødt chok' ('Don't Look Now'), 'Ondskabens hotel' og 'Carrie' som store inspirationskilder. - Men også film, der måske ikke føles som horror. Jeg er kæmpe fan af David Lynch. 'Blue Velvet' er en af mine yndlingsfilm. Hans evne til at finde den mørke side ved lyse steder er meget inspirerende for mig, og var klart en inspiration, da jeg skulle forvandle et solrigt Los Angeles til et mareridt. Han har ingen ambitioner om at få publikum til at fare sammen af skræk hvert minut. - Det er bare ikke interessant for mig. Alle de film, jeg lige nævnte, tager deres tid og er alle først og fremmest rodfæstet i karakterernes følelsesmæssige og psykologiske liv. Og så udspringer horroren af det. Vis mere Luk

