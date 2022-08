Ukendelig skuespiller: Afslører voldsom vægtøgning

Ti år efter Flemming Bamse Jørgensens død bliver hans liv - musikken og mennesket bag - nu portrætteret i den nye storfilm 'Bamse', der får biografpremiere 25. august.

Som Flemming Bamse Jørgensen ses skuespilleren Anders W. Berthelsen i det, der bliver beskrevet som hans livs rolle.

- Jeg er klar over, når man siger ja til at portrættere en mand som Flemming, som så mange elsker og har et forhold til, at man sætter røven lidt i klaskehøjde, siger Anders W. Berthelsen.

- Derfor er jeg virkelig også gået ind i det med hud og hår og sjæl og har prøvet at gøre det så ærligt, som jeg overhovedet kunne, siger den 52-årige skuespiller.

Og det er i ordets bogstavelige forstand.

Det omfattende arbejde krævede Anders W. Berthelsens fulde dedikation.

- Jeg havde lavet en aftale med min familie om, at jeg var i Aarhus i al den tid, optagelserne varede, for der var slet ikke plads til madpakker, hunde og sådan noget, siger Anders W. Berthelsen, der er gift og far til en datter.

- Perioden har bare været Flemming Bamse Jørgensen, og det er det tætteste, jeg kommer på method acting.

Tog 12-15 kilo på

Det tog sminkørerne fire timer at transformere Anders W. Berthelsen til Flemming Bamse Jørgensen - og en hel time at afsminke ham igen efter ti timers optagelser. Han fik extensions i håret og blev maskeret op til under øjnene. Kun de, panden og næsen er Anders W. Berthelsens egne.

Forinden havde han fået farvet sit hår, og så havde han valgt at tage 12-15 kilo på, der sammen med kostumerne og masken skulle matche Bamses fysik. En fysik, der hæmmede Flemming Bamse Jørgensen i hans sidste leveår, hvilket filmen også skildrer.

Anders W. Berthelsen fik extensions i sit eget hår og blev maskeret op til under øjnene for at ligne Flemming Bamse Jørgensen. For at matche musikerens stemme gik skuespilleren til sangpædagog. Foto: Martin Dam Kristensen/Nordisk Film/PR-foto/Free

- Jeg vidste, at jeg ikke ville tage mere på, for det kunne blive lidt for farligt, siger Anders W. Berthelsen og fortsætter:

- Jeg har haft en personlig træner i mange år, fordi jeg har det, man kalder elevatorvægt. Det kan godt gå lidt op og ned, og der skal ikke meget til, før det går den anden vej. Hun sagde: Det er o.k. med 12-15 kilo, bare du sørger for at have muskler indenunder.

Synger selv

Trods den store fysiske transformation foregik den største indeni.

Anders W. Berthelsen har hørt hundredvis af timers interview med Flemming Bamse Jørgensen. Han har lyttet til hans musik overalt - i hjemmet, i bilen og i sminkestolen - og terpet, nærstuderet og imiteret alt fra Bamses vuggende måde at optræde på og helt ned til pauseringer og vejrtrækning.

En sangpædagog hjalp ham med at ramme tonerne, for Anders W. Berthelsen synger nemlig selv alle sangene i filmen - og spiller bas til. Et instrument, som han i øvrigt også tillærte sig for at portrættere Flemming Bamse Jørgensen.

Men vigtigst af alt snakkede han med Flemming Bamse Jørgens familie - hustruen Käte og deres to børn, Trine og Theis.

De sagde også god for, at det var Anders W. Berthelsen, der skulle portrættere deres højtelskede husbond og far, som de mistede nytårsdag 2011, da han døde af hjertestop i familiens hjem i Aarhus-forstaden Egå.

Familiens velsignelse var altafgørende for, at Anders W. Berthelsen overhovedet indvilgede i at portrættere den folkekære musiker. Af og til kiggede de også forbi optagelserne.

En dag stod Käte bare og stirrede på Anders W. Berthelsen. Hun tog hans ansigt i sine hænder og krammede ham.

- Familien har set hele filmen nu, og jeg har fået en meget smuk og rørende mail fra Käte. Hun skrev: Jeg synes, du har ramt Flemming.

- Jeg blev virkelig, virkelig glad. Og rolig, fortæller Anders W. Berthelsen.

Anders W. Berthelsen kastede al sin tid ind projektet med at portrættere Flemming Bamse Jørgensen. - Jeg havde lavet en aftale med min familie om, at jeg var i Aarhus i al den tid, optagelserne varede, for der var slet ikke plads til madpakker, hunde og sådan noget, siger Anders W. Berthelsen, der er gift og far til en datter. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Vidunderligt bekendtskab

Anders W. Berthelsen har altid kunnet synge med på sange som 'Vimmersvej', 'I en lille båd, der gynger' og 'Hvorfor går Louise til bal', som ofte blev spillet på Giro 413, som radioen i barndomshjemmet var tunet ind på.

I slutningen af 1980'erne var han endda til en koncert med Flemming Bamse Jørgensen i Kolding.

Efter at han har dykket ned i mennesket og musikken, har sangene fået en helt anden dybde. Der er et andet lag bag de tilsyneladende lette toner.

Om det er hans livs rolle, kan Anders W. Berthelsen i hvert fald svare, at den for altid har sat sig i ham.

- Jeg er virkelig kommet tæt på Flemming, og det er et vidunderligt bekendtskab. Jeg kan mærke, at han har sat et aftryk i mig, siger Anders W. Berthelsen.

Især Flemming Bamse Jørgensens måde at tackle livets udfordringer på har gjort indtryk på Anders W. Berthelsen.

Det komplicerede forhold, Flemming Bamse Jørgensen havde til sin adoptivfar, følelsen af at blive fravalgt af sin biologiske familie og den offentlige hån, der fulgte efter 14.-pladsen til Eurovision med kærlighedshymnen 'Tænker altid på dig', kunne have gjort ham bitter.

Men Flemming Bamse Jørgensen vuggede bare videre.

- Han gjorde alt af kærlighed, passion og ordentlighed. Han omtalte altid andre pænt, selv om han kunne have haft mange grunde til at være sur. Det kan man lære meget af i dag, siger Anders W. Berthelsen og fortsætter:

- Han var et fantastisk menneske og en fantastisk musiker, og jeg håber meget, at folk har lyst til at give ham og hans musik en tur i karrusellen igen, for det synes jeg, han fortjener.

'Bamse', som også har Johanne Louise Schmidt, Lars Ranthe og Henrik Birch på rollelisten, får premiere 25. august.