Ukendt dansker i hovedrolle med 'Game of Thrones'-stjerne

Hvis navnet Clara Rugaard-Larsen ikke umiddelbart ringe en klokke, så skyldes det måske, at hun ikke har spillet med i nogen dansk film siden 'Min søsters børn i Afrika' fra 2013.

I udlandet har hun dog skudt gang i en stor karriere, og nu har hun landet endnu en hovedrolle i en amerikansk film, denne gang overfor Kit Harrington, som er bedst kendt for sin rolle som Jon Snow i 'Game of Thrones'.

Det skriver det amerikanske medie Deadline.

Filmen får titlen 'Mary's monster' og skal handle om Frankenstein-forfatteren Mary Shelleys liv og de dæmoner, hun kæmpede med.

Clara Rugaard-Larsen skal spille Mary Shelley, mens Kit Harrington skal spille hendes indre 'monster', som er personificeringen af hendes mentale kamp med at få skrevet Frankenstein.

'Mary bliver forført af sit eget indre monster, hvilket katapulterer hende ind i en farlig, destruktiv psykologisk romance. Da det går op for hende, at monsteret er uløseligt forbundet med hendes egen mentale tilstand, er hendes eneste vej til frelse at vække ham til live', lyder filmens beskrivelse.

Ud over Clara Rugaard-Larsen og Kit Harrington er også Ferdia Walsh-Peelo og Sebastian de Souza på rollelisten.

Det danske stjernefrø har tidligere spillet over for en anden stor amerikansk stjerne, nemlig Hillary Swank. Det gjorde hun i Netflix-filmen 'I am mother'.