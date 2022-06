Ekstra Bladet

Dansk reality-tv er i forandring.

Fra hardcore knalde-tv med karakterer som Walid 'Knaldperlen' Bechara, der gik rundt og fortalte alle, at hans pik var hård, til at man i dag forsøger at stoppe deltagerne, hvis de bevæger sig ind på et emne, hvor man risikerer en shitstorm.

Da realitystjerner for alvor var store i Danmark, hed en af de største af dem Ulven Peter.