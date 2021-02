'Ulven' Peter i tårer: - Jeg blev meget rørt

Peter Birch blev overvældet af følelser under optagelserne til et nyt tv-program

Da han deltog i 'Paradise Hotel' i 2010, var Peter Birch hotellets helt store charmør, og det hele kørte for ham.

Siden dengang er der løbet meget vand i åen, og den følelse sætter Peter Birch ord på i det nye DR2-program 'Vi spiller spillet: Realityen der formede os', som kan ses på DR TV.

I programmets første afsnit bliver han rørt til tårer, da han bliver bedt om at huske tilbage på tiden i Mexico.

- Det var en fed tid. En nem tid. En tid, hvor man ikke havde nogen bekymringer, siger han blandt andet i programmet, inden stemmen knækker.

Til Ekstra Bladet fortæller han, at han i øjeblikket måtte kæmpe for at holde tårerne tilbage.

- Det var en fantastisk tid. Jeg blev meget rørt under optagelserne, fordi jeg fik flashback til, hvordan det hele var.

- Det er jo ti år siden, men det hele kørte gennem mit hoved. Ting, jeg havde fortrængt, kom jeg i tanke om igen, og jeg skulle virkelig tage mig sammen, for jeg kunne mærke, at jeg slet ikke kunne styre mine følelser, siger han.

Her ses et gammelt klip fra 2010-sæsonen af Paradise Hotel, hvor det tydeligt ses at Peter nyder sit ophold i Mexico.

Vender tilbage til skærmen

Ser ikke reality

Foruden Peter Birch medvirker en række tidligere deltagere i programmet, hvor konceptet er, at de skal genindspille nogle af de største øjeblikke fra 'Paradise Hotel' gennem årene.

Peter Birch håber, at programmet kan være med til at give et kig bag facaden i reality-verdenen.

- Jeg tror faktisk, at både gamle og unge kan få noget ud af at se det. Det er ikke bare et program, der skal advare unge om at deltage i reality-tv, siger han og tilføjer:

- Normalt gider jeg ikke selv at se reality. Jeg vil hellere se en dokumentar. Men her blev jeg hængende og så det færdigt.

Peter Birch på 'Paradise Hotel' i 2010. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Hvorfor gider du ikke se reality?

- Jeg synes, det er sjovere at lave end at se det. Måske er jeg ved at blive gammel, men jeg er nok mere til en god serie.

- Jeg har ikke engang set alle afsnittene af den sæson, jeg er med i. Jeg bryder mig ikke om at se på mig selv på den måde, siger han.

'Vi spiller spillet: Realityen der formede dig' er et program på DR2+, som kan ses på DR TV.

