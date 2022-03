Under live-udsendelse: Reporter bryder totalt sammen i gråd

Krigen påvirker de fleste dybt på den ene eller anden måde for tiden, og det kan især være svært som udsendt reporter at tale med folk, der er i helt tæt berøring med de forfærdelige ting, der sker i Ukraine netop nu.

Vel at mærke også selvom man kun rapporterer fra Danmark og ikke ved fronten i det ukrainske - simpelthen fordi man også herhjemme nemt kommer i kontakt med menneskeskæbner med noget på spil.

Det overgik journalist Rasmus Lund i dag, da han var direkte i gennem i Radio4's eftermiddagsprogram 'Missionen'.

Brød ud i gråd

For under en omstilling til ’reporter Rasmus’, som han kaldes i udsendelserne, gik det galt på en måde, der kun er særdeles forståelig og menneskelig:

Reporteren kunne simpelthen pludselig ikke holde masken og brød ud i gråd for åben mikrofon uden at kunne tale sammenhængende.

Baggrunden var, at 'reporter Rasmus' var taget til byen Gram på opfordring af direktøren for Gram Slot. I byen Gram har man således gjort en særlig indsats for at hjælpe ukrainerne, og på Gram Slot har man syv ukrainere ansat.

I løbet af programmet i dag taler Rasmus Lund bl.a. med ukrainske Maria, der kom til Gram fra Ukraine for fire år siden og nu arbejder som fodermester på slottet.

I første 'omstilling' snakker de om, at Maria pt. huser en veninde med to små børn, som er flygtet hertil, og om hendes familie, der bor i Lviv og ligeledes har prøvet at flygte mod Danmark, men ikke har kunnet på grund af trængsel. Hun håber, at de kommer om en uge.

Broderen drager i krig

Efter live-interviewet får hun dog pludselig et opkald fra sin bror, som også bor i Danmark. Han fortæller, at han har besluttet sig for at pakke sine ting og gå i krig, hvilket får Maria til at græde som pisket og blive ligbleg.

Det smitter af på Rasmus Lund, da han efterfølgende skal berette om netop dette - og Marias reaktion - live i radioen, for han bliver pludselig så berørt, at han bryder totalt sammen for åben mikrofon og næsten ikke kan få fremstammet de ord, han gerne vil sige.

Klippet kan du høre herunder i playeren.

Verden et bedre sted

De faste værter, Tony Scott og Amalie Bremer, har i programmet en generel mission om at gøre verden til et bedre sted, og derfor har de i denne uge - som alle andre – fokus på krigen i Ukraine.

Ugens overordnede mission er at afsøge alle de muligheder, vi danskere har for at hjælpe ukrainerne - især dem på flugt. Derfor besluttede værterne i går, at de ville rykke programmet til den polsk/ukrainske grænse, hvorfor de er 'i transit' hele tirsdagen.

Det var således derfor, at det var den tidligere P3-profil Tue Blædel, der som vikar havde æren af at tale med den meget udfordrede Rasmus Lund denne eftermiddag.

Lyt til hele programmet 'Missionen' fra tirsdag her: