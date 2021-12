Undersøgelse: 27 TV 2-ansatte krænket i år

Stor intern undersøgelse på tv-stationen har blotlagt, at der fortsat foregår seksuelt krænkende adfærd. Tallet ligger dog inden for normalen, forlyder det

Torsdag 2. december var dagen, hvor resultatet af den årlige - med et langt ord - medarbejdertrivselsundersøgelse blev fremlagt for de ansatte på TV 2.

Samme TV 2, som i øjeblikket er genstand for megen opmærksomhed i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen', der udkom mandag på discovery+ og handler om seksuelle krænkelser på TV 2.

Blandt meget andet blev medarbejderne i undersøgelsen spurgt, om de har haft oplevelser med krænkende adfærd i løbet af det seneste år.

Resultatet af undersøgelsen viser så nu, at 27 ud af ialt 1209 medarbejdere, der har udfyldt spørgeskemaet, har haft mindst én oplevelse, der falder ind i ovennævnte kategori.

Det skriver Journalisten.dk.

Kvægtorvet i Odense, hvor størstedelen af TV 2's aktiviteter foregår. Man har dog også en afdeling på Teglholmen i København, hvor bl.a. TV 2 News har til huse. Medarbejdertrivselsundersøgelsen dækker begge lokationer. Foto: Ole Steen/Ritzau Scanpix

Svarer til andre resultater

Ifølge fagbladet handler de fleste tilfælde om uønskede berøringer, kommentarer eller beskeder med seksuelt indhold eller undertoner.

Anne Engdal Stig Christensen, der er administrerende direktør på TV 2, fortæller til Journalisten.dk, at tallet er for højt, men at det dog falder inden for normalen.

- Det svarer fuldstændigt til resultaterne fra andre større virksomheder, der spørger på samme måde. Men selv om det gør det, så skal ingen jo gå på arbejde og opleve handlinger af seksuel karakter fra sin kollega eller chef, og derfor er 27 for mange uanset hvad, siger hun til Journalisten.dk.

27 er 27 for mange

Ekstra Bladet har kontaktet tillidsrepræsentant på TV 2, Lennart Sten, for at høre hans reaktion på undersøgelsens resultat.

Han er enig med sin direktør.

- 27 er 27 for mange, men det svarer til, hvad andre store virksomheder har - måske endda lavere. Dem, der har krænket, kan være personer, der lige skal finde ud af, hvordan man gebærder sig korrekt. Måske er det én person, som har gjort noget 27 gange. Måske er det 27 forskellige - det skelner undersøgelsen ikke imellem, fortæller Lennart Sten.

Han fortsætter:

- Nogle af de 27 tilfælde kan også sagtens være i en kategori, hvor det har været ordnet på stedet, fordi vi øver os i at sige til og fra. Hvis jeg f.eks. har lagt en hånd på en kvindes skulder, og hun har sagt 'Lennart - det må du ikke' og jeg har sagt 'undskyld', og så blev det løst dér.

- Undersøgelsens resultat betyder grundlæggende bare, at 27 har skrevet 'ja' i feltet og har følt sig krænket over et eller andet, lyder det fra Lennart Steen.

Overfor Journalisten.dk betoner direktør Anne Engdal Stig Christensen, at man har fuld fokus på at nedbringe tallet.

- Jeg har over for medarbejderne tilkendegivet, at vi skal have bedre resultater på dette område næste gang. Der er et stort ledelsesmæssigt fokus på det her, siger direktøren således til fagbladets hjemmeside.