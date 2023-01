Undrede du dig? - Jeg betragter mig selv som hovedsageligt kvinde

Fredag aften kunne The Oddballs takke dommerne for tre gange 'ja', da de havde aflagt deres audition i årets anden omgang af 'X Factor'.

Julie og Elivia Luna var ellevilde efter deres audition og dommernes rosende kommentarer, som sendte humøret i vejret hos makkerparret.

- Det var nærmest en ud af kroppen-oplevelse. Jeg prøver at synge så autentisk, som jeg kan. Og at det gik så rent ind, det kunne jeg ikke have drømt om, og jeg blev også rimelig rørt over deres ord, fortæller Elivia Luna til Ekstra Bladet.

Smilene var store, da The Oddballs gik videre i 'X Factor' fredag aften. Foto: TV 2

I programmet bliver det fortalt, hvordan parret var sammen i næsten ti år, inden de slog op med hinanden.

Og hvis du sad og så programmet og undrede dig over, hvorfor Elivia Luna bliver omtalt som 'hun' og 'hende', mens skægget vokser lystigt på hagen, så skyldes det, at hun med egne ord kom ud på en 'selvopdagelsesrejse efter vi slog op'.

- I løbet af nogle år er det blevet klart for mig, at jeg har lyst til at klæde mig mere feminint. Men efterhånden kunne jeg mærke, at det ikke bare var for sjov og en leg med tøj, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det er en følelse, jeg har indeni. Og jeg tror på, at vi skal gøre, hvad der føles rigtigt for os selv og udleve vores autentiske selv. Og det gør mig til et lykkeligere menneske at leve på den her måde.

Dommerpanelet kvitterede The Oddballs' optræden med rosende og bevingede ord. Foto: Lasse Lagoni/TV 2

- Hvordan definerer du sig selv?

- Jeg plejer at kalde mig selv trans feminin, fordi jeg betragter mig selv som hovedsageligt kvinde. Jeg er nok lidt det, man kalder nonbinær.

- Hvad vil du sige til dem, som måske ser dig i programmet og ikke fatter en bjælde af, hvad det handler om?

- Udadtil ligner jeg måske ikke en, man i klassisk forstand ville kalde hun eller hende. Og det forstår jeg godt. Men for mig handler det om at leve efter, hvad der føles rigtigt for mig.

- Min krop er sådan, at der gror hår i mit ansigt, og jeg kunne godt gå og barbere det ned for at passe ind i en klassisk kvindekasse. Og jeg forstår også godt, at folk kan undre sig over det. Men for mig handler det om det indvendige.

Elivia Lunas ønske er, at det fremover bliver lettere for folk, der falder uden for de gængse normer, at være dem selv.

- Jeg håber, det i fremtiden bliver mere accepteret som noget normalt. Og at flere af de mennesker, der har det sådan, tør udtrykke det.