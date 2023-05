Undrede du dig også? Brækkede foden under tv-optagelser

I søndagens afsnit af realityprogrammet 'Fboy Island' fik man som seer pludselig besked om, at deltageren Jackie havde brækket foden. Her fortæller han, hvad der skete

Livet er ikke altid en dans på roser.

I hvert fald ikke, hvis man har lidt svært ved at danse.

I søndagens afsnit af realityprogrammet 'Fboy Island' brækker en af de 16 bejlere foden under en udfordring, hvor de skal imponere pigerne med deres dansehofter og lap-dance-skills.

- Jeg går all in og giver den gas. Men så vrikker jeg rundt, fortæller Jackie Anker til Ekstra Bladet.

Uheldet sker på dansegulvet, men Jackie giver alligevel en lapdance til Therese efterfølgende.

Kun otte timer

Herefter er det en tur på et caribisk hospital, hvor Jackie ryger en nat i fuld narkose og bliver opereret i sin fod.

- Han forsøgte først at knække knoglen på plads, men det virkede simpelthen ikke, siger Jackie.

Derfor må han en tur på operationsbordet.

Men det er ikke længe, at produktionen kan holde Jackie fra at skulle imponere kvinderne inde i huset. Det bliver til otte timer - inklusiv operationen - på hospitalet, før Jackie tigger og beder om at komme ind og være en del af udvælgelsen.

- Jeg ville simpelthen ikke ryge ud, bare fordi jeg har brækket min fod. Det ville være så ærgerligt og super surt, siger han.

- Derfor pressede jeg på og satte mig lidt på tværs.

I trygge hænder

Selvom Jackie befandt sig i Den Dominikanske Republik, mener han hele tiden at have været i trygge hænder.

- Der var to sygeplejersker, som overvågede mig hele tiden, og produktionen meldte det til min forsikring med det samme, så jeg var meget tryg ved at fortsætte min deltagelse i programmet, siger Jackie.

Og på trods af, at den stod på krykker og smertestillende under resten af deltagelsen i programmet, så havde Jackie ikke i sinde at lade det gå ud over sit ihærdige forsøg på at imponere kvinderne.

- Så kæmper man virkelig for kærligheden.

- Eller pengene, tilføjer han.