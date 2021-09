Undrede du dig også? Derfor får tv-par ny lejlighed

Det er en ekstra udfordring at blive 'Gift ved første blik', når den person, man bliver smedet sammen med, bor i den anden ende af landet. Det kunne Daniel Kreutzfeldt og Samatha Charmaine Bengtsen konstatere i sidste uges afsnit af DR's kærligheds eksperiment, hvor de skulle tage stilling til, om de skulle bo sammen i København eller Aarhus.

Bølgerne gik højt - så højt de nu kan hos det til tider ret tavse par - men i denne uges afsnit var den diskussion fejet af banen som med et trylleslag.

Pludselig skulle parret flytte sammen i en spritny lejlighed, som ingen tidligere havde hørt om.

- Under vores bryllupsrejse får vi at vide, at produktionen har fundet et nyt fælles hjem til os i Aarhus, siger Daniel Kreutzfeldt til Ekstra Bladet.

Den 28-årige aarhusianer var glad for at kunne blive i sin hjemby, og også for hans nye kone var det en god løsning, da hun ud over sit arbejde som fysioterapeut i København skulle til at læse i Aalborg. Derfor takkede de ja til tilbuddet, som produktionen financierede.

- Det var rigtig fint for os at starte på neutral grund. Vi bor begge to med roomies, så udsigten til, at der skulle være tredjeparter blandet ind i det var ikke god. Nu skulle vi kun forholde os til hinanden, siger han.

Den bedste chance

Det er ikke sket tidligere i den danske udgave af 'Gift ved første blik', at et par gratis får stillet en fælles bolig til rådighed, men det har været muligt før, siger Anne Garlichs, programchef på DR1.

- Grunden til at Samantha og Daniel fik stillet en lejlighed til rådighed var, at de begge boede i mindre bofællesskaber, hvor de havde en eller flere bofæller. Dette efterlod ikke særlig megen plads – hverken fysisk eller mentalt – for dem til at lære hinanden at kende, og dermed give deres nye forhold den bedste chance fra start. Vi valgte derfor at stille denne mulighed til rådighed for parret fra starten, da de blev matchet, forklarer hun og fortsætter:

- Vi har altid haft det som en mulighed, at deltagerne kunne flytte ind i en lejet lejlighed, hvis parrene enten ikke havde plads, eller der var andre årsager, der gjorde det nødvendigt.

Hvordan forholdet mellem Daniel og Samantha udvikler sig, kan følges de kommende uger i 'Gift ved første blik' på DR.

