Undrede du dig også? Det er falsk

Der var fart over feltet, da Jimilian og Asta Björk fredag aften indtog 'Vild med dans'-scenen i en tango.

Her fortolkede de nemlig 70'erne, og der var i den forbindelse bestemt ikke blevet sparet på kostumerne.

Netop kostumerne fik da også flere kommentarer med fra dommerne, og i Ekstra Bladets liveblog var flere seere også nysgerrige på parrets påklædning.

Her spurgte flere blandt andet ind til, hvorvidt Asta Björks fyldige, lyse hår var en paryk, eller om det var hendes rigtige hår.

Efter fredagens afgørelse gav hun svaret.

- Det er faktisk ikke en paryk. Men det her (pandehåret, red.) er falsk, og der er noget heromme bagi, der er falsk, lød det fra Asta Björk med et grin til Ekstra Bladet.

- Jeg har jo ikke pandehår selv, så jeg var nødt til at få en pandehårs-extention, og så har jeg heller ikke særlig tykt hår selv. Jeg er ret tyndhåret. Så jeg har fået lidt fylde. Jeg har fået lidt hjælp, men det er ikke en paryk, sagde hun videre.

Parrets kostume var inspireret af 70'erne. Foto: Jonas Olufson

Virkelig spændende

Og det der med at have pandehår for en dag faldt lige i Asta Björks smag, lod hun fortælle.

- Det har virkelig været spændende (at have pandehår, red.). Jeg har kigget mig i spejlet et par gange og tænkt: 'Wow - hvem er du'? Jeg skal lige vænne mig til det, sagde hun med et grin og blev suppleret af partneren Jimilian:

- Da jeg så hende, tænkte jeg: 'Er det her min dansepartner'?, grinede han.

Også Jimilians underbenklæder løb med en del opmærksomhed fredag aften.

Her påpegede værtinden Sarah Grünewald nemlig, at Jimilian havde noget særligt på under sit kostume, og at han måske havde det lidt ekstra varmt.

Det er en hemmelighed

Hvad der præcis gemte sig under kostumet, ønskede Jimilian dog ikke at dele med Ekstra Bladet fredag aften.

- Det kom på tale, at der fandtes noget, som man kunne bruge, som gjorde, at man ikke kunne se underbukserne i sådan en stram buks, sagde Asta Björk med et kæmpe grin og fortsatte:

- Dem (underbukserne, red.) kan man ikke se lige nu, og så kan man spørge sig selv hvorfor? Det er der ingen, der ved, lød det fra Asta med et grin.

Parret fik 30 point af dommerne for deres tango og blev stemt direkte videre af seerne. Foto: Jonas Olufson

Jimilian stemmede i:

- Selve underbukserne vil jeg ikke udtale mig om. Jeg vil gerne holde det som en hemmelighed med hensyn til, hvilken slags underbukser jeg har på, sagde han, mens han ikke kunnet holde sit grin tilbage.

- Jeg vil stoppe den her og sige som Kanye West: 'I guess, we'll never know', sagde han og tilføjede skraldgrinende:

- Det er en hemmelighed. Der er ingen, der må vide, hvilke underbukser jeg har på i dag. Vi holder det hemmeligt.

