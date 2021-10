Undrede du dig også? Det var meningen

'Bagedyst'-favoritten Micki Cheng og hans dansepartner, Jenna Bagge, fik et sug af forskrækkelse til at brede sig på stolerækkerne i det Kongelige Teater, da de i fredagens 'Vild med dans' lavede lidt af et stunt.

Men selvom det et øjeblik godt kunne ligne, at Micki Cheng var ved at miste grebet og tabe Jenna på gulvet under et løft i parrets jive, var alt under kontrol.

Det kunne de fortælle, da Ekstra Bladet mødte dem umiddelbart efter showet.

- Det er meningen, han skal give slip, for jeg skal rundt om ham. Så det er meningen, det skal se lidt dramatisk ud. Jeg skal lige hænge lidt i hans arm, forklarede Jenna, og Micki kunne supplere:

- Løftet hedder 'Around the World', så Jenna kommer løbende op, og så skal hun slippe med fødderne, og så skal hendes ben rundt om min krop. Og når jeg så har taget fat, skal hun slippe med overkroppen og svinge hele vejen rundt.

Jenna blev svinget rundt i jiven. Foto: Tariq Mikkel Khan

Tæt på

Men selvom løftet gik, som det skulle på scenen, har det ikke været uden udfordringer for Micki at lære det.

- Jeg har ikke tabt hende endnu. Der var én gang, hvor jeg var lidt tæt på til en træning, hvor hun sagde: 'Nu prøver vi den der, vi har snakket om', og så kom hun bare løbende, fortalte Micki og fortsatte:

- Og jeg sagde: 'Jenna, jeg har dig ikke, jeg har dig ikke', og så lå hun bare på gulvet. Men hun kom ikke til skade.

Selvom det godt kunne ligne, at Jenna Bagge var på vej mod gulvet, så var det ikke tilfældet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Parrets vovede løft og en jive, hvor alt ifølge Micki gik, som det skulle, sørgede da også for, at Micki Cheng og Jenna Bagge hentede hele 38 point fra dommerpanelet.

Efter dansen inkasserede Micki Cheng desuden en noget opsigtsvækkende kommentar fra dommer Britt Bendixen.

Du kan følge Micki og Jenna videre i 'Vild med dans' TV 2 fredag klokken 20.00 og på TV 2 Play.

