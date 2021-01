Undrede du dig også? Her er forklaringen

Oh Land var ganske hæs under de første 'X Factor'-auditions. Nu forklarer hun hvorfor

Fredag aften var der premiere på endnu en omgang 'X Factor', og her var Oh Land sammen med Thomas Blachman og den nye dommer Martin Jensen atter trukket i arbejdstøjet for at finde den næste vinder af 'X Factor'.

Den opmærksomme seer vil dog muligvis have bemærket, at Oh Land fra tid til anden mistede stemmen og samtidig var meget hæs under fredagens auditions i København.

I chok: - Jeg er fuldstændig rystet

Den manglende stemme er der en god forklaring på. Ifølge Oh Land selv havde hun nemlig været syg forud for de auditions, der blev afholdt i København, som blev filmet for nogle måneder siden.

'Jeg fik mig en god gedigen forkølelse inden den første 'X Factor'-audition, som gjorde, at jeg efterfølgende mistede stemmen og derfor var hæs ved audition', skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.

Oh Land fortæller, at hun i forbindelse med sygdommen blev testet for coronavirus, men det var heldigvis ikke det, hun var ramt af.

Her har du set dem før

'Jeg blev selvfølgelig coronatestet og var negativ. Men helt almindelige forkølelser eksisterer stadigvæk', lyder det videre fra dommeren, der derfor understreger, at der ingen farer var på færde.

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.