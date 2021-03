Undrede du dig også? Her er forklaringen

Der var godt gang i den på scenen, da Simon & Marcus fredag indtog 'X Factor'-scenen med Nik & Jays megahit 'Hot!'.

Undervejs kunne man da også se, at de to deltagere var helt gennemblødte, da de optrådte under fredagens liveshow, og de sang om sved på kroppen.

Der var dog ikke tale om rigtig sved, fortæller gruppen, da Ekstra Bladet taler med dem efter fredagens liveshow.

- Den ene stod og sprayede sig med vand over kroppen, imens den anden sang, siger Marcus, imens Simon tilføjer, at de dog var 'soaking wet'.

The Kubrix er ude af 'X Factor': - Det er uretfærdigt

De to herrer efter deres optræden med sangen 'Hot'. Foto: Tariq Mikkel Khan

De to energiske unge drenge er dog ikke bekymrede for, om Danmark nu tænker, at de sveder helt vildt.

- Ha ha, det er sgu bare meget sjovt, griner Simon.

Simon sprøjter sig selv med vand under fredagens 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Simon & Marcus er nu den sidste gruppe, der er tilbage i denne sæson af 'X Factor, da The Kubrix noget overraskende måtte forlade showet fredag.

Skrider fra studiet: - Jeg er så gal

- Det viser jo bare, hvor uforudsigeligt det her program er. Vi kommer virkelig til at savne dem meget, siger Marcus.

Næste uge skal Simon & Marcus optræde i semifinalen, og gruppen kan godt mærke nu, at drømmen om 'X Factor'-trofæet nærmer sig.

- Det tænker man selvfølgelig på. Vi er klar til at give den max gas for det, lover gruppen.

Ekstra Bladets Thomas Treo gik i chok over deltagers præstation - læs hans anmeldelse (+) her