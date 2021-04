Undrede du dig også? Her er forklaringen

Da der fredag aften var 'X Factor'-finale fik de to sidste finalister, Solveig og Nikoline Steen Kristensen, traditionen tro lov til at synge deres 'vindersang'.

Men da turen kom til, at Solveig skulle indtage scenen, undrede flere sig over, at hun ikke skulle synge en sang, der var produceret til hende, ligesom Nikoline Steen Kristensen gjorde.

Solveig sang nemlig et cover af sangen 'Cranes in the Sky' af Solange.

Her ses Solveig under sin vindersang. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortæller TV 2, at deltagerne og deres dommere i år havde frit valg i forhold til, om deres finalister som vindersang skulle synge en egenproduceret sang eller et covernummer.

Vinder 'X Factor': - Jeg er ikke bange for at blive glemt

'Vi har i år ladet det være op til deltagerne og deres dommer selv at bestemme, om deres vindersang skulle være et originalt nummer eller et covernummer. På den måde har de kunstnerisk frihed til i fællesskab at vurdere, hvad der er det allerbedste valg for den enkelte deltager', fortæller Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2 i en mail.

Solveig endte som den helt store vinder af dette års 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Så ekstremt

Til Ekstra Bladet fortæller Oh Land, at det var et meget bevidst valg, at Solveig ikke sang en sang, der var egenproduceret.

- Det er fordi, det her forløb er så ekstremt. Man skal lære så meget, og deltagerne skal lære tusinde ting på meget kort tid, siger hun og fortsætter:

- Jeg synes, det ville være for voldsomt, hvis hun på én dag skulle skrive en originalsang. Hun fortjener et sangskriverforløb, hvor hun kan gå rigtigt i dybden med det. Man kan ikke bare gå ind fra gaden og skrive en sang, der er en finale værdig, siger hun.

Her er stemmerne: Så tæt var de

- Det var jo også derfor, at Nikolines sang var produceret af en anden - i det her tilfælde Nikolaj Nørlund. Det er for tidligt for dem at skrive deres egne sange, når det skal gå så stærkt, og det bliver forceret, hvis man kaster dem ud i det.

Nikoline sang en egenproduceret sang i fredagens finale. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Solveig selv mener, at det kan være til hendes fordel, at hun endnu ikke er udkommet med sin helt egen sang.

- Det er sådan lidt, så jeg kan starte mit eget. Så jeg kan gå ud med mit navn og min første sang, der er min egen, siger hun.

Kæmpe drama: Derfor gik det galt

Nikoline Steen Kristensen optrådte med nummeret 'Alle tråde', der er skrevet til hende af Nikolaj Nørlund.

Ekstra Bladets Thomas Treo forsøger at stoppe 'X Factor' - læs hans anmeldelse af finalen her (+)