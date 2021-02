Undrede du dig også? Her har du set hende før

'X Factor' har sat kursen mod de første liveshows, der rammer skærmen på fredag.

Her vil seerne blive budt på gruppen Neva & Ida, der fredag klarede skærene i den afgørende bootcamp, hvor hver dommer skal barbere sit felt ned til tre vinderbud.

Hvis man som seer sad lettere forundret tilbage fredag aften og følte, at 18-årige Ida Jensen så bekendt ud, så kan det meget vel være, at man har lagt mærke til hende før. Hun har nemlig deltaget i 'X Factor' tidligere, det var i 2018, hvor hun på brutal vis røg ved netop bootcampen, uden at det dog direkte var hendes egen skyld.

Arbejder på barn nummer to

Hun fortæller om dengang i 2018.

- Jeg var i en sammensat gruppe med tre andre piger, som Blachman havde lavet. Til bootcampen skulle vi synge foran Blachman, og lige inden siger Alberte, der var med i gruppen, at hun vælger at træde ud. Det var meget overraskende og ærgerligt, siger Ida Jensen til Ekstra Bladet og opsummerer sin egen skæbne i 2018:

- Blachman kunne ikke se os andre i en gruppe uden Alberte, så vi røg ud, fordi hans sammensætning ikke længere fungerede. Jeg må indrømme, at jeg blev skuffet.

Den sammensatte pigegruppe blev et medlem mindre, da Alberte sagde farvel. Her ses Ida Jensen som nummer to fra højre. Foto: DR

Året efter overvejede hun kraftigt at tilmelde sig igen, men det var først i 2020, at hun endelig fik det gjort, og her gentog historien sig. Hun røg ud som solist, blev en del af en sammensat gruppe anført af Thomas Blachman og nåede bootcampen. Ida Jensen beskriver sin rejse i årets 'X Factor' som 'totalt deja-vu', men denne gang var der en vigtig ændring. Hun bad duoens anden halvdel om at afgive løfte om, at hun ikke ville forlade konkurrencen.

- Det gjorde jeg faktisk, ha ha. Jeg sagde til hende, at der ikke var nogen af os, der forlod rummet denne gang. Det var en angst, jeg havde fået, men det skete heldigvis ikke, griner hun og runder af:

- Det er helt vildt, at vi nu er nået til liveshows. Det er præcis det samme, der er sket denne gang - næsten. For denne her gang gik det ikke galt, og det er en super fed følelse endelig at skulle til liveshows. Det er derfor, man melder sig til, siger hun.

Overvejede sit 'ja' Ida Jensen er klar til 'X Factor's liveshows, men da hun fik opkaldet med tilbud om at forsøge sig i en sammensat gruppe, var hun skeptisk til at starte med. - Jeg var faktisk lidt i tvivl, fordi jeg havde en oplevelse, der var meget turbulent sidste gang. Men samtidig var det en god oplevelse, jeg ikke ville være foruden, selvom det endte i en skuffelse. - Jeg havde også talt med min mor om, at jeg ikke vidste, om jeg ville sige ja, hvis muligheden opstod. Men jeg er heldigvis ikke så god til at sige nej til muligheder, fordi jeg så føler, at jeg vil fortryde det senere hen, og det kan jeg også se nu, at jeg nok ville have gjort, fortæller hun.

