Undrede du dig også? Nu forklarer hun sjov detalje

En særlig tekst på en hat vakte opmærksomhed under fredagens 'X Factor'

'Big daddy'.

Det var ordene, der stod i glitter på siden af den cowboyhat, som 'X Factor'-deltageren Nikoline Steen Kristensen bar, da hun indtog scenen med sin fortolkning af 'Nothing Breaks Like a Heart' i fredagens semifinale.

Netop den detalje fik flere seere til at undre sig på de sociale medier, hvor de spurgte ind til, om ordene mon havde en særlig betydning.

Ude som den første: - Jeg er taberen

Flere seere bemærkede den særlige tekst på siden af Nikolines hat. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Da Ekstra Bladet fanger Nikoline Steen Kristensen over telefonen efter fredagens semifinale, møder hun os med et stort grin og forklarer nærmere, hvad historien bag cowboyhatten er.

- Jeg har haft en drøm om at have en cowboyhat på igennem hele forløbet, siger hun med et grin og fortsætter:

- Og da jeg så fandt ud af, at jeg skulle synge denne her sang, så bød muligheden sig, fordi der var den her countrystemning, og så kom den her hat i spil, som produktionen havde i gemmerne, og den var fuld af blingbling og helt perfekt. Den er virkelig fed, siger hun.

Nikoline var meget glad for sin hat. Foto: Lasse Lagoni/TV2

'En hemmelighed'

Hvorfor der lige står 'big daddy' på hatten, kan Nikoline Steen Kristensen dog ikke gøre os meget klogere på.

- Det må være en hemmelighed, hvem 'big daddy' er, griner hun stort.

- Ej, ærligt talt ved jeg faktisk ikke, hvorfor det står der, og det er ikke noget, jeg har tænkt videre over, siger hun videre med et grin.

Sikkert videre

Nikoline Steen Kristensen var en af de tre semifinalister, der gik hele vejen til finalen. Og selvom hun var ovenud lykkelig for det resultat, var det dog en anden følelse, der fyldte umiddelbart efter afgørelsen.

Bryder sammen: - Jeg kan ikke leve uden dem

Her måtte Nikoline Steen Kristensen nemlig sige farvel til sin gode veninde Lucca, der trak det korteste strå og måtte forlade programmet lige inden finalen sammen med Dan Laursen.

- Det er en meget ambivalent følelse, for jeg er glad, men samtidig er jeg rigtig ked af det på Luccas vegne. Det er hårdt at miste hende, og jeg synes virkelig, at hun havde fortjent det, siger hun og fortsætter:

- Samtidig er jeg virkelig overvældet over, at jeg er i finalen. Jeg kan næsten ikke tro det. Det er helt vildt, og det skaber så meget glæde i mig. Jeg glæder mig meget til at stå i finalen, og jeg er meget stolt af mig selv.

Kæmpe chok: Lucca ude af 'X Factor'

Ekstra Bladets anmelder revser Lise Rønne - læs hvorfor her (+)