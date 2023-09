Undrede du dig også? Nu forklarer 'Robinson'-vinder

De fleste seere ved det nok godt, men når måske ikke at tænke over det, mens de sidder klinet til skærmen:

Tv kan snyde. Tv er manipuleret. Tv er skarpt klippet. Tv viser ikke altid det helt korrekte billede af virkeligheden.

Der skal således nok være en seer eller 1000, som i går aftes under premieren på 'Robinson Ekspeditionen' undrede sig over, hvorfor man hos Viaplay, der beviseligt fattes penge, har fløjet sidste års vinder, Mikkel Bertelsen, til Malaysia for blot at bruge ham nogle få timer på øen i realtid under optagelser og få minutter samlet på skærmen.

Sådan ser det nemlig umiddelbart ud på tv, da vinderholdet i årets første hold-dyst mellem de nydannede Hold Nord og Hold Syd får lov at få den erfarne deltager med sig hjem på deres nye ø.

Det sker med henblik på at få gode fif og tricks til at bygge shelter, lave ild, fange fisk osv.

Pludselig var han der. Og efter kort tids tv-tid var han så væk igen. Jamen, hej-hej.

Mikkel Bertelsen kom ind som en surprise, men medmindre Viaplay overrasker, og han skal benyttes senere hen, var det en ultrakort fornøjelse. Foto: Silke Serup/Viaplay

Kemal Yasar, der er med i dette års 'Robinson', er vant til at folk dømmer ham på sit hårde ydre, men han er slet ikke så hård, som han ser ud Kemal Yasar, der er med i dette års 'Robinson', er vant til at folk dømmer ham på sit hårde ydre, men han er slet ikke så hård, som han ser ud.

Bag kameraet

Virkeligheden på øen var dog en lidt anden, fortæller Mikkel Bertelsen til Billed-Bladet, som skriver, at Mikkels samlede besøg varede noget længere.

– Hvis jeg var blevet spurgt, om jeg ville være derude en time, så havde jeg sgu også sagt ja til det. Men nu var jeg så derude en tre dages tid, og når jeg ikke var ude på øen og optage sammen med de andre, så fik jeg lov til at være lidt bag kameraet og se, hvordan det foregik, lyder det fra Mikkel Bertelsen til mediet.

I Ekstra Bladet fortalte han da også for nylig, at han 'blot' skulle være med for at være 'en præmie'.

- Min rolle var at være en præmie. Jeg var et startskud til det hold, der valgte mig. De kunne få nogle timer ude på øen, hvor jeg kunne dele ud af de erfaringer, vi gjorde os i opstarten sidste sæson. Jeg skulle hjælpe med nogle af 'børnefejlene' inden for 'Robinson', lød det.

Mikkel Bertelsen har også talt med Ekstra Bladet om sin, trods alt, noget kortere tur end sidste år.

Han mener, det var hele den lange flyvetur værd:

- Det var kanon. Jeg havde en fantastisk tur. Det var selvfølgelig anderledes i forhold til første gang, jeg var med, siger Mikkel Bertelsen og fortæller, at han ikke havde brug for betænkningstid, da produktionen ringede til ham.

