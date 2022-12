Undrede du dig også? Slettet scene opklarer alt

En slettet scene fra 'Harry Potter og dødsregalierne - del 2', der nu er dukket op til overfladen, forklarer et vigtigt plot-hul nær slutningen af filmen.

Plot-hullet har undret vaskeægte fans i årevis og finder sted under den dramatiske finale i den sidste Harry Potter-film, da Draco Malfoy (Tom Felton) dukker op til en kamp mod Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) og Hermione (Emma Watson) med de to Slytherin-medstuderende Goyle (Josh Herdman) og Blaise (Louis Cordice) på slæb.

Det hele begynder, da professor McGonagall - spillet af Maggie Smith - sender alle Slytherin-eleverne ned i fangehullerne.

På den måde kan de nemlig ikke transformere sig selv til forrædere og forråde Hogwarts til Lord Voldemorts 'Dødsædere' - originalt kaldet death eaters.

Læs også: Griner hele vejen til banken - så rige er de

Harry (Daniel Radcliffe) og Draco (spillet af Tom Felton) var gennem alle film fjender, men i de sidste film blev det drabeligt alvor. Her dog fra den første film, hvor duellerne mest bestod af drillerier og provokationer. Foto: Ritzau Scanpix

Annonce:

Den drastiske beslutning kommer efter, at en af Slytherin-eleverne i filmene foreslår, at man skal overdrage Harry Potter til Lord Voldemort, hvorefter McGonagall altså sender dem alle til fangehullerne, mens resten af skolen jubler.

Men hvordan kan det fysisk lade sig gøre, at Draco, Goyle og Blaise står sammen over for Harry? I filmen har publikum nemlig lidt tidligere set selvsamme Goyle og Blaise være blandt de Slytherin-elever, som er sendt i fangehullerne.

Det hele skyldes den omtalte slettede scene.

Den viser, at Malfoy har været nede og befri Slytherin-eleverne fra fangehullerne, da han vendte tilbage til Hogwarts, så de sammen kunne forsøge at besejre Harry i Room of Requirement - en befrielsesaktion, publikum oprindeligt altså aldrig fik at se.

Du kan se den slettede scene hos mediet LadBible her.

Hvis scenen rent faktisk var kommet med, havde Tom Felton fået en anelse mere samlet skærmtid, for faktisk var han kun samlet på i 30 minutter ud af de samlet 19 timer lange Harry Potter-film. Læs historien her.

Læs også: Skuespillere avler skuespillere - kender du de danske stjerneskud?