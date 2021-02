Undrede du dig også? TV2 svarer på kritik

For tiden er der ikke de store lydoplevelser at hente for koncerthungrende danskere, og skal man tro kommentarsporene under fredagens 'X Factor' på TV2, var det heller ikke her, de kunne få stillet deres sult.

Både i Ekstra Bladets livedækning af showet og på 'X Factors' egen Facebook-side gav flere seere nemlig udtryk for, at lyden under showet var for ringe.

'Lyden er elendig- alt for meget bas', skriver en seer.

Oh Lands løfte: Nu sker det

'Hvad sker der for lyden??? Mega rumklang! Derudover er det som om, man kan høre en blæser i baggrunden?', skriver en anden, mens en tredje stemmer i:

'Mega dårlig lyd. Det er som om musikken er meget højere end deltagernes stemmer'.

Flere seere oplevede problemer med lyd under fredagens 'X Factor' på TV2. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hos TV2 kan man dog ikke genkende den oplevelse.

'Vi tager altid alvorligt, når vi får henvendelser om dårlig lyd, men i forhold til hvor mange der ser ’X Factor’, er det altså meget få henvendelser, vi har fået', skriver Dorte Borregaard, underholdningsredaktør på TV2, i en mail til Ekstra Bladet.

Lise Rønne havde ét bestemt krav

Man vil dog alligevel se på, om der er noget at gøre ved lyden inden næste fredag.

'Vi undersøger naturligvis, om det er noget, vi kan justere på, eller om lydproblemerne er ude af vores hænder, hvis de eksempelvis skyldes lydsystemet i seernes tv', skriver Dorte Borregaard.

De mange musikere, der har siddet bag dommerbordet i 'X Factor', har ikke helt ubetydelige formuer at gøre godt med. Læs om de rige dommere her (+).

'X Factor' sendes fredag på TV2 og TV2 Play.