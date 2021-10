Undrede du dig også?

I torsdagens afsnit af 'Paradise Hotel' skal deltagerne til photoshoot i konkurrencen om at blive årets 'Paradise'-par.

Da det bliver veninde-parret Camilla og Yazmins tur, vil den opmærksomme seer nok bemærke, at Camillas arm er fuld af blå mærker.

Og forklaringen hertil er Camilla faktisk en smule pinligt berørt over.

- Det kommer til at lyde dumt, men inde på hotellet finder Andreas, David og jeg ud af, at vi har samme lyst til at bide folk nogle gange, griner hun, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Ud af kærlighed

En dag får Camilla nemlig luftet sin mærkværdige trang overfor de to drenge, som fortæller, at de har det på samme måde - 'hudsult' kalder de det.

- Og ja, så begyndte vi altså bare at bide løs i hinanden, fortæller hun.

Men trangen til at bide skyldes ikke et ønske om at gøre skade - tværtimod.

- Det er ligesom, når man holder så meget af en person, at man ikke kan kramme dem hårdt nok, så bider man dem bare i stedet, lyder forklaringen.

Og de blå mærker kan Camilla takke David for, som hun fortæller 'bed fucking hårdt'.

