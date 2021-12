Undrede du dig også?

SPOILER-ADVARSEL: Denne artikel indeholder information om den første episode af 'And Just Like That'

'Hvorfor ringede hun ikke til 911 med det samme?'

Det spørgsmål er der flere, der har stillet efter premieren på den længe ventede spin-off-serie 'And just like that'.

Det kom som et chok, da Carrie Bradshaws mand, Mr. Big, dør af et hjerteanfald i allerførste afsnit.

Men efterfølgende har fans over hele verden undret sig over, at Carrie ikke ringer efter en ambulance med det samme, da hun møder synet af sin mand, der har fået et hjerteanfald, men som stadig er ved bevidsthed.

I stedet for at gribe telefonen fryser hun, inden hun løber hen til sin mand for at holde om ham, mens hun desperat råber hans navn.

'And just like that Big died,' lyder det, da skærmen går i sort.

Blandt andre har skuespiller Jonah Hill delt et billede, hvor han spørger 'Hvorfor ringede Carrie ikke til 911 med det samme?!'.

Og det budskab er der en hel del, som tilslutter sig.

Flere fans er nemlig rasende over, at Mr. Big muligvis ville have overlevet, hvis Carrie bare havde ringet efter en ambulance. Mens andre sammenligner hans død med 'Titanic', hvor Jack fryser ihjel i det iskolde vand.

Forklarer sig

Showets skaber, Michael Patrick King, har sidenhen forklaret, at det vi ser på skærmen skal forestille at være et splitsekund, som er blevet strakt ud, for at seeren skal 'mærke Carries smerte'.

Han forklarer derudover, at Mr. Bigs død var hans præmis for at lave serien.

Serien skulle have et markant plot-tvist, hvis den skulle være interessant at genskabe. Ifølge Michael Patrick King er det også en vigtig historie at udforske, hvordan livet vil udspille sig for Carrie som en singlekvinde på 55 år.

