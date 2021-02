Undrer du dig også? Derfor er de ikke med

Torsdag blænder TV2 op for en helt ny sæson af det populære program 'De sjældne danskere', hvor seerne følger en række danske børn og deres familiers liv på og udenfor hospitalet og bliver klogere på deres sjældne lidelser på godt og ondt.

Men hvis du er en af dem, der har set tv-reklamer for programmet den seneste tid, når du har tunet ind på TV2, vil du måske have undret dig over, hvor drengene Piet og Bastian, som i den grad er blevet nogle tv-darlings, efter de har medvirket i programmets to første sæsoner, er blevet af.

De to drenge, der i den grad stjal danskernes hjerter, er nemlig umiddelbart ikke en del af tv-reklamen, hvor deltagerne præsenteres.

Til Ekstra Bladet oplyser TV2, at det skyldes, at de to i denne omgang ikke er en fast del af sæsonen, da de har travlt med andre ting.

I stedet vil man som seer møde en række nye ansigter i den nye sæson af 'De sjældne danskere'.

Kroppen skal ikke bestemme over Jesper

Her kan seerne eksempelvis se frem til at lære tre-årige Niels bedre at kende. Niels lider af det meget sjældne AdamsOlivers syndrom og mangler sine fingre og en halv fod.

En anden ny medvirkende er otteårige Theo, som lider af Treacher Collin's syndrom, der medfører deformitet i ansigtet.

Den nye sæson af programmet vil byde på nye ansigter og gamle kendinge. Foto: TV2

I TV2-programmet kommer vi også til at møde en række af de børn, vi kender fra de andre programmer. Heriblandt Nalina, som nu er blevet fem år, og hendes lillebror Noor, som begge er født med Sticklers syndrom.

Hjalte, der lider af dværgvækst og samtidig har smalle luftveje, er også tilbage på skærmen. Her kan man følge ham på vej ind i livet som teenager, hvor han fortsat forfølger sine drømme om at blive bordtennisspiller.

Stoppet med livsforlængende medicin

Selvom hverken Piet eller Bastian er en fast del af det nye program, kommer vi dog til at hilse på dem i løbet af den nye sæson.

Program seks er nemlig en særudgave, hvor seerne får en opfølgning på, hvordan det går med Piet, Bastian og også den tidligere deltager Andrea i dag.

Både Piet, Bastian og Rebekka vil man kunne få et sporadisk gensyn med i 'De sjældne danskere'. Foto: TV2

'De sjældne danskere' er tilbage på TV2 PLAY og TV2 med den nye og tredje sæson torsdag 25. februar.