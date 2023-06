Undrer du dig også? Derfor gør de det

Selvom det ikke er meningen, skifter de ellers faste rammer for optagelserne til 'All Exclusive' ofte. Nu forklarer Viaplay, hvorfor det har været nødvendigt

I efteråret tog Casper Christensen og Mikael Bertelsen hul på deres række af portrætinterviews med nogle af de mest kendte danskere i programmet 'All Exclusive'.

Her møder den kendte gæst de to bagmænd i ekstravagante omgivelser i en luksuriøs villa i en meget smuk og solrig del af Portugal.

'Vi lavede vores egne regler for 'All Exclusive', som f.eks at optage indenfor et afgrænset geografisk areal, hvor der skal være en palme og en swimmingpool', sagde Mikael Bertelsen om valget af deres lokation i pressemeddelelsen, der blev sendt ud forud for premieren.

Men syv programmer inde i serien står det klart, at det ikke er alle interviewofre, der tager turen til de lune himmelstrøg for at komme til samtaleterapi med Casper Christensen.

Eksempelvis var programmerne med sangeren Medina og skuespilleren Paprika Steen filmet i gråt og vådt vejr på en herregård i Sverige, mens afsnittet med målmand Kasper Schmeichel blev lavet i hans hjem i Nice.

Thomas Helmig var en af de heldige, der kom til pragtvillaen i Corales i Portugal. Foto: Viaplay/Martin La Cour

Kalenderen skal passe

Der er dog en god grund, at ikke alle afsnit kan holde sig inden for de originale rammer, som Mikael Bertelsen og Caspoer Christensen udstak for deres programformat.

Det forklarer Viaplays såkaldte Head of Non-Scripted Content i Danmark, Karsten Bartholin.

'Ambitionen er altid at optage i Portugal. Men nogen gange hænder det, at logistikken og geografien også spiller en vigtig rolle for, at Caspers gæst kan passe det ind i kalenderen og deltage, hvorfor vi optog Medina og Paprika Steen i Sverige, og hvorfor Casper besøgte Kasper Schmeichel hjemme i privaten. I næste uge er Casper og Mikael tilbage i Portugal, hvor de får besøg af skuespilleren Ulrich Thomsen'.

Programmet med Ulrich Thomsen markerer det ottende ud af i alt 12 programmer i serien, der formodes at vendte tilbage på den anden side af sommerferien.