Undrer du dig også? Her er forklaringen

Nikoline bruger som den eneste af de unge solister sit fulde navn. Her kan du blive klogere på hvorfor

Nikoline Steen Kristensen!

Sådan lyder det, når den 17-årige 'X Factor'-deltager fredag efter fredag indtager 'X Factor'-studiet.

Som den eneste af Oh Lands tre solister under 23 år, har Nikoline Steen Kristensen valgt at benytte sit fulde navn, og det er ikke tilfældigt, fortæller hun Ekstra Bladet, da vi fanger hende over telefonen efter tredje liveshow.

- Det er fordi, der er en rapper, der hedder Nikoline, så når man søger på det, er det hende, der kommer frem, siger hun og fortæller, at hun og Oh Land derfor i fællesskab blev enige om, hvilket navn Nikoline så skulle bruge.

- Så Nanna sendte en masse videoer frem og tilbage, hvor hun sagde nogle forskellige navne, så jeg kunne høre, hvordan det lød, og så endte vi på mit fulde navn, siger hun og fortæller, at hun er godt tilfreds med det.

Fredag aften gik Nikoline direkte videre til næste uges liveshows, efter hun havde sunget sin fortolkning af 'Joanna' af Kim Larsen.

Nikoline Steen Kristensen dedikerede i sidste uge en sang til fyr, hun mødte, mens hun ventede på toget, og nu håber hun, at han skriver til hende.

Kritik af Blachman

Her fik hun dog kritik af Martin Jensen for endnu engang at synge på dansk.

- Konstruktiv kritik kan man altid bruge, og vi har en plan, så det kan jo være, der kommer noget engelsk inden så længe. Men jeg vil sige, at jeg tager det lidt som et kompliment, at han ved, jeg også kan klare det engelske og derfor gerne vil høre mig synge det.

Også hendes påklædning fik hårde ord med på vejen - denne gang fra Blachman.

- Hvad tænker du om, at Blachman fokuserede på dit tøj og kaldte det 'konet'?

- Det går mig ikke på. Det er jo ikke tøjet, det handler om, men sangen. Og jeg syntes faktisk også, det var nogle rare bukser, som jeg havde det rigtig godt i, og det er jo det vigtigste, siger hun.

