Undrer du dig også?

Er du trofast seer af 'X Factor' har du nok lagt mærke til, at dommerne har det samme tøj på under alle auditions dagene. Her får du svaret på, hvorfor

De sidste tre fredage har vi set Simon Kvamm, Kwamie Liv og Thomas Blachmann rulle over skærmen i 'X Factor' - og alle dage iført det samme tøj.

Det på trods af, at der har været holdt audition både i København og i Århus over forskellige dage.

Underholdningsredaktør Dorte Borregaard fortæller til Ekstra Bladet, at intet er overladt til tilfældighederne, og at der er en helt særlig grund til, at dommerne har det samme tøj på fredag efter fredag.

- Der er flere grunde til, at dommerne altid har haft det samme tøj på til auditions. Vi har haft auditions over flere dage i Århus og København, og i år er de tre audition-programmer sammenklip fra begge byer. Så for ikke at forvirre og forstyrre seerne har vi valgt igen i år, at dommerne har det samme tøj på under audition-optagelserne, siger Dorte Borregaard.

I aften er der for første gang i sæsonen six chair challenge, og det betyder også, at dommerne for første gang har et andet outfit på.

Det er ikke hvem som helst, der bliver dommer i 'X Factor', og de kendte musikere har typisk også en betydelig formue. Ekstra Bladet har gennemgået nogle af dem her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'