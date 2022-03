Undrer sig: 'Kan det være fusk?'

Ifølge Thomas Treo var det den forkerte færing, der i aften røg ud af 'X Factor'. Kári er også selv meget overrasket over afgørelsen

Sidste uge var Kári i farezonen, og hvis man er 'X Factor'-kyndig, ved man, at det kan være svært at komme ud af den igen.

Men det er altså lykkedes hele to gange for Martin Jensens færøske solist Kári, og i fredagens 'X Factor' gik han imod alle odds direkte videre - uden om farezonen.

I Ekstra Bladets liveblog pegede 59 procent af læserne på Kári som aftenens taber, og også Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, havde regnet med, at han ville ryge ud.

'Skandale. Den forkerte færing.'

'Er folk døve? Kan det være fusk? De har før haft tekniske problemer....', skrev Thomas Treo i forbindelse med aftenens afgørelse, hvor Tina og Oliver Antonio i stedet havnede i farezonen.

Det var da også en meget overrasket Kári, Ekstra Bladet fangede kort tid efter aftenens afgørelse.

- Jeg var meget sikker på, at jeg ville ende i farezonen, for jeg endte der i sidste uge og har haft oddsene imod mig i lang tid. Så jeg er megaoverrasket og lettet, lød det fra Kári, der fortsatte:

- Man ved jo ikke, hvor godt man gør det, før stemmerne kommer ind. Jeg har haft stemmerne i mod mig fra start af. Så stadig at være med i femte liveshow, det er overraskende.

Kári sang en sang fra sin dommer, Martin Jensens, yndlingsfilm 'The Greatest Showman'. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Syg hele ugen

Og det er ikke kun oddsene, der har været imod Kári. Han har nemlig døjet med sygdom det meste af ugen.

- Jeg blev syg i onsdags, og så har jeg plejet det hele ugen ved at drikke te og spise panodil. Jeg havde det faktisk også lidt skidt i morges og har haft lidt ondt i hovedet i løbet af dagen, men jeg tænkte bare, at jeg måtte op og nyde det, sagde han.

- Var du bange for, at stemmen ikke ville kunne holde til det?

- Det var jeg faktisk lidt, for jeg skulle ramme nogle toner, som jeg ikke har gjort indtil videre i liveshows, men det har nok også haft betydning for, at jeg kom videre, sagde Kári.

Du kan følge Kári og de andre videre i 'X Factor' fredag på TV 2 og TV 2 Play.

