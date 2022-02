Undrer sig: Var det en stor løgn?

Et særligt spørgsmål presser sig på, efter gruppen VEST valgte at trække sig fra 'X Factor'

Det kom som en overraskelse for mange, da 'X Factor'-dommeren Kwamie Liv til slut i sin six chair challenge ekstraordinært valgte at bryde reglerne med sine meddommeres accept og hive endnu en gruppe med sig til sin bootcamp.

Noget overraskende valgte hun nemlig at give gruppen Lorenzo og Charlo endnu en chance i konkurrencen, selvom de var blevet skrottet af dommer Martin Jensen til hans six chair challenge.

Derfor endte Kwamie Liv i sidste ende med at stå med tre grupper efter six chair challenge.

Forud for Kwamie Livs bootcamp valgte gruppen VEST dog at trække sig fra programmet, og dermed efterlod det Kwamie Liv med to grupper som planlagt.

Netop det træk har skabt stor undren hos seerne hjemme i stuen.

For var det virkelig en tilfældighed, eller var det spil for galleriet? Vidste VEST og Kwamie Liv allerede under six chair challenge, at gruppen ikke ønskede at komme videre i konkurrencen, og var det derfor, Kwamie Liv valgte at tilføje endnu en gruppe til sit hold i sidste øjeblik?

Lorenzo og Charlo klarede sig videre fra bootcamp, men blev kylet ud af Martin Jensen under six chair challenge. Foto: TV 2

TV 2: Det var tilfældigt

Til Ekstra Bladet oplyser TV 2 dog, at der er tale om ren og skær tilfældighed.

'Kwamie Liv vidste ikke under 6 Chair, at gruppen VEST ville trække sig - så det har ikke haft nogen indflydelse på, at hun gerne ville have Lorenzo og Charlo med til bootcamp', lyder det i et skriftligt svar fra TV 2.

Også Vera og Esther, der sammen udgør gruppen VEST, fortæller til Ekstra Bladet, at de først blev klar over, at de ville trække sig fra programmet efterfølgende.

'Vi vidste ikke, da vi tog til Six Chair Challenge, at vi ikke ville fortsætte derefter. Det gik op for os, da vi kom videre og skulle til at afsted til bootcamp', lyder det i et skriftligt svar fra gruppen.

Onsdag uddybede de over for Ekstra Bladet, hvorfor de havde valgt at trække sig fra 'X Factor' i sidste øjeblik.

- Vi valgte at trække os, fordi vi godt kunne se, at det spidsede til, og for at vi kunne være med, skulle vi også kunne involvere os selv 100 procent og give mere energi, end vi havde. Vi kunne godt mærke, at vi ikke var helt så dedikerede, som de andre deltagere. Vi havde heller ikke lyst til at stå i vejen for nogen, der ville det mere end os, lød det fra Esther.

Du kan se 'X Factor' fredag på TV 2 Play og fredag aften på TV 2.