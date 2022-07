Ung 'Stranger Things'-stjerne vækker opsigt

Den 19-årige stjerne Finn Wolfhard har siden 2016 begejstret seriefans verden over i rollen som Mike i 'Stranger Things'.

I den første sæson var han en lille sød purk på 13 somre, men i den seneste sæson, nummer 4, der netop nu går sin sejrsgang på Netflix, er han blevet til en langlemmet voksen mand.

Derfor er det også naturligt, at han søger nye ting til sit cv, selv om mange fans utvivlsomt qua hans glansrolle fortsat ser ham som en lille rollespilelskende rolling med hjertet på rette sted og evner til at tage kampen op mod monstre fra 'The Upside Down'.

Han har tidligere stået bag en hurtigt glemt kortfilm, men nu skal Finn Wolfhard for første gang være co-writer og medinstruktør på en spillefilm i fuld længde.

Der er tale om gyserkomediefilmen 'Hell of a Summer'.

Det skriver LadBible, der citerer Variety.

Ifølge mediet skal Wolfhard arbejde sammen med sin 'Ghostbusters: After Life'-medspiller Billy Bryk på spillefilmen, som de også begge skal spille med i som skuespillere.

- Jeg er så spændt på at være medinstruktør på min første spillefilm. Jeg får chancen for at arbejde med et utroligt cast og besætning, og at arbejde med 30West og Aggregate (filmselskaber, red.) er en drøm, siger Wolfhard til Variety.

Stjerner kloden rundt

Gyserkomediens detaljer holdes tæt ind til kroppen, men optagelserne begynder senere denne måned i canadiske Ontario.

'Stranger Things' har gjort den generelt unge skuespillerbesætning til kæmpestjerner kloden rundt, heriblandt altså Finn Wolhard, der før premieren på Netflix-braget var et relativt ubeskrevet blad.

Det ændrede sig hurtigt - ikke blot i takt med succesen for serien, men også da han i 2017 - og igen i 2019 - spillede den unge Richie Tozier i gyserblockbusteren 'IT'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Millie Bobby Brown er Finn Wolfhards kæreste Eleven i 'Stranger Things', og er i takt med seriens succes blevet en endnu større stjerne end ham. Her ses de, da det hele begyndte i 2016. Foto: Ritzau Scanpix

Den fjerde sæson af 'Stranger Things' blev udgivet i maj på Netflix og oversteg en milliard timer set på verdensplan i de første fire uger efter udgivelsen. Det er den kun anden originale Netflix-titel, der har opnået det - efter 'Squid Game'.

'Stranger Things' er samtidig den mest sete engelsksprogede serie på Netflix til dato. Serien er blevet nomineret til 13 imponerende Emmy-priser, inklusive for bedste drama.

Finn Wolfhard har også andre aktuelle planer i karrieren. Den unge skuespiller optræder nemlig sammen med Julianne Moore i filmen 'When You Finish Saving The World' senere i år.

Komedien er instrueret af Jesse Eisenberg, produceret af Emma Stone og planlagt til biografpremiere senere i 2022.