Unge knægte imponerede 'løverne': Sådan går det nu

Virksomheden DeSonic, der laver foliecovers med motiver til computere, gik fra 'Løvens hule' med en investering, og det er de unge stiftere dybt taknemmelige for i dag

Med aldre på 17, 17 og 19 år kunne tre purunge iværksættere præsentere deres virksomhed DeSonic for de kritiske, potentielle investorer i 'Løvens hule'.

Især Jesper Buch og Mia Wagner var imponerede, og tilbød de unge talenter en aftale.

Løverne var ikke enige i værdiansætningen af virksomheden, der laver foliecovers med forskellige motiver til laptops, som de unge gymnasie-elever fra Viborg havde sat.

Dog blev de tre unge iværksættere hurtigt enige om, at det var en god idé at koble sig på Mia Wagner og Jesper Buch.

Og det fortryder de ikke i dag, det fortæller Jonas Hornbæk, som er medstifter af DeSonic til Ekstra Bladet.

- Det gør vi absolut ikke, vi havde en aftale med os selv om, at vi ikke kom for pengene, men vi stod på daværende tidspunkt som to 17-årige og en 19-årig og skulle starte en forretning, og hvordan søren gør man det?

Det er covers som disse, der fik 'løverne' til at kaste penge efter de purunge iværksættere. Foto: Jesper Bøjlund

- Så alle de kompetencer, løverne kommer med, deres netværk og hvordan man kommer udover stepperne til udlandet betyder meget, siger Jonas Hornbæk.

Gik direkte i gang

Efter programmet blev optaget i august er drengene nu blevet 18, 18 og 19 år gamle. De fik tilbudt en kontorplads af Mia Wagner, og det gjorde drengene hurtigt brug af.

- Efter sommerferien tog vi det hurtigt i brug og fik struktur på, fortæller Jonas Hornbæk, som sammen med de to andre grundlæggere, Gustav Kankelborg og Nicolaj Bertelsen, har gang i deres sidste halve år af 3.g på gymnasiet sideløbende med virksomheden.

- Vi har tænkt os at gå 'all in' i sabbatåret, fortæller han.

- Efter optagelsen af programmet har vi arbejdet tæt sammen med investorerne inden det 'rush', vi regner med kommer som følge af 'Løvens Hule'.

- Så har vi været ude at danne nye samarbejder, siger Jonas Hornbæk, som fortæller, at DeSonic har landet flere underskrifter med nye samarbejdspartnere.

Forventer travlhed

Med deltagelsen i 'Løvens hule' medfølger også en stor opmærksomhed på drengene og DeSonic.

- Vi håber ekstremt meget, der bliver travlt på webshoppen i aften.

- Vi kommer med et unikt produkt, og hvis jeg havde set programmet, så havde jeg gået ind på hjemmesiden for at handle, siger Jonas Hornbæk.

Han fortæller, at 'Løvens hule' skal ses med familie og 'løven' Mia Wagner, inden de målrettede iværksættere skal ind på kontoret og 'forhåbentligt arbejde hele natten'.

'Løvens hule' sendes torsdag klokken 20 på DR1.