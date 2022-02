Ungt dansk stjernefrø: Frygter at blive smidt ud

16-årige Flora Ofelia Hofmann Lindahl har godt gang i sin skuespillerkarriere, men forsøger at balancere sin gymnasieundervisning ved siden af. Det er ikke nemt, for fraværet er højt. Se video-interview i artiklen

Man må tage det sure med det søde, siger en kendt talemåde, og det er noget, den 16-årige skuespillerspire Flora Ofelia Hofmann Lindahl kender til for tiden.

For nok er dagligdagen sød med en karriere, der på rekordtid har kastet rosende ord og filmpriser af sig, men det er også en anelse surt, at det går ud over skolen, når man har sideløbende succes på jobfronten i en ung alder.

Det fortæller Flora Ofelia Hofmann Lindahl, da vi møder hende på den røde løber til gallapremiere på 'Du som er i himlen' i Grand-biografen i København.

En film, hun spiller den altoverskyggende hovedrolle i.

- Jeg forsøger at gennemføre min gymnasielle uddannelse lige nu, og her 15. marts er der så optagelsesprøve til en ny spillefilm, siger Flora Ofelia.

- Når du siger 'forsøger', er det så, fordi det er vanskeligt at balancere begge dele?

- Det er meget vanskeligt, for skolen har nogle fraværsregler, man skal forholde sig til. Det ER svært, når man har så meget fravær og har været så meget væk. Men jeg prøver, og det kunne være så rart, hvis jeg kunne gennemføre gymnasiet, fortæller Flora Ofelia, som også nævner, at det faktisk er halvandet år siden, optagelserne til 'Du som er i himlen' fandt sted.

- Så du har ikke så meget fravær, at du er på nippet til at blive smidt ud, eller hvad?

- Arh, jeg har meget fravær, men altså - det kan være, jeg bliver smidt ud, og det kan også være, at jeg selv dropper ud. Det er ikke, fordi skolen er hård, men de har bare nogle regler, de bliver nødt til at følge. Det forstår jeg 100 procent. De kan ikke bare give særbehandling, fortæller den unge skuespillerinde.

Hun er vant til at have succes. I 2015 vandt hun som lille, sød sanglærke børnenes MGP med sangen 'Du Du Du', og så har hun siden bl.a. haft en fremtrædende rolle i DR's serie 'Ulven kommer' fra 2020.

En grådkvalt, men også smilende Flora Ofelia tog Danmark med storm, da hun i 2015 vandt børne-MGP med sangen 'Du Du Du'. Siden er hun gået skuespillervejen - med endnu større succes. Hun er i dag 16 år. Foto: Claus Bonnerup/POLFOTO

Men det er først nu, hun står helt i front som hovedrolleindehaver, hvilket da også straks har kastet anerkendelser af sig.

Som den yngste nogensinde vandt Flora Ofelia Hofmann Lindahl således prisen for 'Bedste hovedrolle' ved filmfestivalen San Sebastian i Spanien for sin indsats som Lise i filmen 'Du som er i himlen'.

- Jeg synes, det er skørt at stå som hovedrollen i en film. Det er underligt. Det er en stor titel at skulle tage på sine skuldre. Jeg kan mærke, at jeg lige skal vænne mig til det, og jeg synes, at det er enormt overvældende, men jeg forsøger selvfølgelig bare at holde begge ben på jorden.

- Jeg er glad for, at jeg har gjort et eller andet rigtigt.