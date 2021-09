Ups: Derfor gik det galt

Youtuberen Lakserytteren og danseren Mille Funk kunne ånde lettet op, da de fredag fik at vide, at de var et af de par, der var gået direkte videre til næste fredag i 'Vild med dans'.

De følte sig dog langtfra sikre.

Alt gik nemlig ikke efter planen under deres jive, hvor Lakserytteren - med det borgerlige navn Rasmus Kolbe - undervejs kiksede i flere trin.

- Jeg fik at vide af Mille, at hvis noget gik galt, så skulle jeg bare lad som ingenting. Lade være med at tal om det. Bare lad som om, det går godt. Jeg træder lige ned i lorten, for det er det første, jeg siger til dommerne, lød det fra Lakserytteren, da Ekstra Bladet mødte ham og Mille Funk efter fredagens afgørelse.

Her fortalte han mere om, hvad der i hans optik gik galt.

- Jeg skal lave nogle trin, og jeg får ikke lavet sparket rigtigt, og så kommer jeg ikke ind i det næste kick, lød det fra youtuberen, der fortsatte:

- Men det gik, og jeg synes, dommerne var søde. De er meget dygtige, og nogle gange kan man også høre, at de hænger sig i nogle detaljer, som en ikke-dansekyndig næsten ikke forstår. Men jeg synes, vi fik noget feedback, som vi virkelig kunne bruge til noget, og som vi kan gå hjem og arbejde på.

Parret var meget glade for, at de var gået videre. Foto: Tariq Mikkel Khan

Så fedt

Parret lagde da heller ikke skjul på, at de var meget lettede ovenpå fredagens afgørelse.

- Det er så fedt. Min mave snurrede, og mine ben vibrerede, da vi stod der og ventede, og et par efter hinanden gik videre. På en måde, jeg aldrig har følt før.

- Jeg er vant til at stå på en scene og holde oplæg og undervise, og det her med at stå der og vente på at blive bedømt - hold da op, hvor er det svært, lød det fra Lakserytteren, der blev suppleret af Mille Funk:

- Vi er så glade. Jeg var lige ved at tude, da vi stod derinde. Jeg tænkte: 'Det må bare ikke være slut nu. Det må simpelthen ikke være slut nu'. For det er alt for sjovt, og der er så mange gode danse i os endnu.

Hvordan det går parret videre i konkurrencen, kan du se fredag aften klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.