Ups! Stor bommert i tv-show

Der er intet, der går superfans af 'Harry Potter'-universets næser forbi.

I det store genforenings-afsnit af filmserien, der netop nu er tilgængeligt på HBO Max, har seerne nemlig bemærket en ret stor fejl.

Mens skuespilleren Emma Watson, der spiller rollen som Hermione Granger, fortæller om sin barndom, løber der forskellige billeder hen over skærmen - og et af dem er en lille pige, der sidder i et køkken med Minnie Mouse-ører på.

Der er bare ét problem.

Det er nemlig slet ikke Emma Watson, der er på billedet, men derimod skuespillerkollegaen Emma Roberts.

Det skriver flere internationale medier, og også produktionen bag udsendelsen har udtalt til Entertainment Weekly, at der er tale om en fejl.

'Godt spottet, Harry Potter-fans. Det er et fejlagtigt billede. Der er nu en ny version på vej,' lyder det.

Hele holdet mødes igen i den nye udsendelse. Foto: Ritzau Scanpix

Bestemt ikke glade

Selvom produktionen tager fejlen stille og roligt, kan man ikke sige det samme om fans på Twitter.

'De smed et billede af Emma Roberts ind i genforeningen, fordi de troede, det var Emma Watson. Altså, hvad sker der. Jeg kan ikke tro det,' skriver en.

'Hvordan kan I tage fejl? Ved I ikke, hvordan jeres skuespillere ser ud? Har I googlet? Tag jer lige sammen,' skriver en anden.

'Emma Roberts, du skal sagsøge dem,' lyder det fra en tredje.

