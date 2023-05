Usædvanligt møde: Skal lave film om Jesus

Martin Scorsese mødtes med pave Frans for at tale om en film, han arbejder på

Den prisvindende instruktør Martin Scorsese står bag film som 'Goodfellas' og 'Taxi Driver'.

Inden længe kan han også skrive en film om Jesus på cv'et, og i den anledning tog han i weekenden imod en invitation fra det katolske overhoved, pave Frans, til et besøg i Vatikanet.

Det skriver Variety.

- Jeg har svaret på pavens appel til kunstnere på den eneste måde, jeg kan: ved at forestille mig og skrive på et manuskript til en film om Jesus, fortalte han søndag ifølge filmmediet.

- Og jeg begynder snart på arbejdet med filmen, tilføjede den 80-årige instruktør, efter han sammen med sin kone, Helen Morris, havde været i privat audiens hos paven.

Det er ikke første gang, Martin Scorsese beskæftiger sig med religion i sine filmiske værker.

I 1988 udkom hans film 'The Last Temptation of Christ' ('Den sidste fristelse', red.), hvor Willem Dafoe spillede rollen som Jesus, og i filmen 'Silence' fra 2016 fortæller Scorsese historien om to jesuitterpræster, der rejser til Japan i jagten på deres forsvundne mentor.