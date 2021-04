Usikker fremtid: Gjorde det for pengene

Martin Jensen har i år haft debut i dommerstolen i 'X Factor', og det har været en blandet landhandel for den kendte dj, der som den eneste dommer har måttet sige farvel til alle sine deltagere forud for finalen.

Det er derfor langtfra sikkert, at vi kommer til at se ham i samme stol, når 'X Factor' atter løber over skærmen i 2022.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

Martin Jensen har tidligere ikke lagt skjul på, at coronapandemien gav ham et uforudset hul i kalenderen, da han ikke kunne komme ud at spille som planlagt. Derfor var der plads til 'X Factor', men når verden igen åbner, ser det måske anderledes ud.

- Jeg ved sgu ærligt talt ikke, om jeg tager en sæson mere, siger han og fortsætter:

- Der er forhåbentlig snart en verden, der åbner op om lidt, og det har betydning, for jeg har ikke været på tour i halvandet år, og det er klart, at der skal penge ind for at drive og holde en forretning kørende.

- Så du har i høj grad sagt ja til 'X Factor' på grund af pengene?

- Ja. Det vil jeg ikke lægge skjul på. Derfor ved jeg heller ikke, om jeg tager et år mere. Det kan jeg ikke svare på lige nu. Jeg er ikke afvisende, men jeg er heller ikke definitivt på.

Ekstremt lærerigt

Selvom Martin Jensen ikke lægger skjul på, at han sagde ja til at være en del af 'X Factor' for pengenes skyld, understreger han, at han også har lært meget ved at sidde ved dommerbordet.

- Det har været ekstremt lærerigt og livsbekræftende at arbejde med mennesker, der gerne vil så meget. Jeg har fået venskaber med mennesker, jeg ikke havde troet, jeg skulle opleve, siger han og fortsætter:

- Men der skal man selvfølgelig også huske på, at det er glasur på lagkagen, for det har også bidt fra sig at være del af 'X Factor'.

Her henviser Martin Jensen især til mange af de hadske beskeder, som en lang række af deltagerne, men også han selv har modtaget.

- Gider man stille op i et program, hvor man svines til og får dødstrusler, når man kan lave sit reelle arbejde, som er en fest? Det er noget af det, der går igennem mit hoved. Er man en så stor sucker for at være på tv, at man vil det? Jeg er splittet lige nu. Det har været en lang sæson, så jeg skal simpelthen tænke over det.

- Hvad med det videre samarbejde med dine deltagere Dan, Vilson og Hiba? Er det noget, der kommer til at ske?

- Det må tiden vise, siger han og fortsætter:

- Jeg har haft Hiba og Vilson hjemme ved mig allerede, men jeg kan godt mærke, at jeg også er ved at være træt af at have mit private hjem fuld af mennesker hele tiden. Jeg har brug for at være mig selv lidt, understreger han.

Du kan se finalen i 'X Factor', hvor Solveig, Nikoline Steen Kristensen og Simon & Marcus skal kæmpe om sejren fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

