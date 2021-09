Utilfreds: - Vi er mere værd

For marathonløber Abdi Ulad og hans dansepartner Malene Østergaard endte fredagens premiere på 'Vild med dans' ikke ligefrem med en storm af point.

Med 12 point fra dommerne blev det til en placering som det tredje-dårligste par, og det huede bestemt ikke en professionelle atlet, der så noget stram ud i betrækket, da han modtog sin score.

Efter programmet slog parret dog fast over for Ekstra Bladet, at de var tilfredse med indsatsen.

- Det har været en fest. Jeg er lettet, men også fuld af beundring. Det var bare en fest at stå her og ikke mindst at danse med min fantastiske partner. Jeg er så glad, sagde Abdi Ulad og understreger, at pointene ikke er det vigtigste.

- Vi er meget mere værd end bare tal. Vi er ikke skabt af tal, og vi kan meget mere end det. Jeg ved godt, vi bliver vurderet på baggrund af det, vi har vist, men jeg mener bare, vi gjorde mere end det.

Abdi Ulad levede sig godt ind i pasodoblen. Foto: Jonas Olufson

'Fandme ikke ustabil'

Men selvom han ikke hænger sig alt for tungt i pointene, var der flere af de ting, dommerne sagde, der ikke ramte plet, lød det den 30-årige løber.

- Der er mange af de ting, de siger om min krop, jeg er uenig i.

- Hvad for eksempel?

- Min overkrop er fandme ikke ustabil. Den vil jeg gerne skyde tilbage på, og så kan man jo vurdere, hvem der har den mest ustabile overkrop - mig eller dommerne, sagde han og fortsatte:

- Jeg ved godt, at det ikke er mig, der er dommer på det her program, og de skal selvfølgelig vurdere, hvad de ser, men for mig handlede det om at vise noget for folk.

Abdi Ulad og Malene Østergaard blev placeret som de tredje-dårligste i fredagens 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Og heldigvis er det jo heller ikke dommerne, de bestemmer alt, så Abdi og Malene er glade for, at de allerede har fået masser af positiv feedback andre steder fra.

- For os handler det om at vise, hvem vi er, og hvad vi står for og ikke om det tal, vi har præsteret. Vi er meget mere end det. Vi er to stærkt karakterer, og jeg håber, at folk vil kunne lide os for dem, vi er, sagde Abdi.

Hvordan det går Abdi Ulad og Malene Østergaard videre i 'Vild med dans', kan du følge fredag på TV 2. Ekstra Bladet er naturligvis på pletten og dækker slagets gang live.

