Utrolig fadæse for åben skærm

Amatøragtige 'X Factor' gik helt i sort, da strømmen forsvandt, men færøske Tina var et lys i mørket

'X Factor' har altid været et amatørshow. Men i program nummer 23 i den 53. sæson nåede amatørismen nye højder.

Strømmet gik i studiet i Brøndby, og den kom først tilbage efter 25 minutter, hvor det rygtedes, at de stigende elpriser lå til grund for den sorte skærm.

Andre mente, at en sindsforvirret popskribent fra tabloidpressen havde kappet et kabel med en økse.

På tragikomisk vis kom nedbruddet, netop som sangerne Lorenzo & Charlo, der ikke kan synge, skulle indtage scenen. Da de omsider tonede frem i det reetablerede rampelys, understregede brødrene, at de ikke kan synge.

Thomas Blachman sendte dem ud i mørket. Det kunne ikke være anderledes.

Indfald og udfald

Strømafbrydelsen skabte noget stærkt tiltrængt drama og uforudsigelighed i et spændingsforladt program, hvor man som seer må klamre sig til enhver form for pudsige indfald og udfald.

Men det er selvsagt bekymrende for 'X Factor', at det faktisk først føltes, som om der skete noget, da der faktisk slet ikke skete noget.

Miraklernes tid er forbi i 'X Factor' for brødrene Lorenzo & Charlo, der røg ud. Foto: Anthon Unger

Det er så stuerent, at der må blive snorksovet i stuerne. Den nye dommer, Kwamie Liv, kalder deltagerne sine babies, mens hun suger enhver form for liv ud af et show i akutte dødskramper.

- Uden jer er der ikke jer i programmet, lød en af hendes komplimenter til Lorenzo & Charlo.

En duo så dårlig, at kun deres biologiske mor ellers burde kunne elske dem.

Mod slut dukkede Tina op og var skøn igen. Hun er ikke til at stå for og fra Færøerne, men i det her selskab ligner og lyder hun som en stjerne, der stammer fra en ganske særlig planet i en fjern galakse.

Hun er et lys i mørket.

Bedst: Strømafbrydelsen.

Værst: Da strømmen kom tilbage.