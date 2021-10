Våbeneksperter: - Det kan ikke lade sig gøre

Med 35 års erfaring i bagagen og oplevelser fra storfilm som 'Hunger Games' og 'Inglorius Basterds' ved Hummer Højmark, hvad han taler om, når det kommer til våben og regler på filmsets overalt i verden.

Den 54-årige special-effect ekspert mener ikke, at der kan være tale om en rekvisit-pistol i forbindelse med ulykken, hvor skuespiller Alec Baldwin har skudt og dræbt den kvindelige filmfotograf Halyna Hutchins og såret instruktøren Joel Souza.

- Der er selvfølgelig noget, der er gået galt. Men det er næsten ikke muligt at dræbe nogen, hvis der er tale om en pistol med løst krudt.

Ifølge eksperten har han i sin tid oplevet, hvordan en filmfotograf på en optagelse i Tjekkiet gik ind foran et maskingevær, der affyrede løst krudt. Her blev personen ramt flere gange i ansigtet og måtte efterfølgende have et glasøje.

- Der er højest sandsynligt tale om en ægte revolver, som de har brugt, fordi det er en westernfilm. Så har de nok ikke villet svejse den, som man gør for at gøre løbet mindre, så man kan bruge falske patroner, men i stedet har de så tænkt, at de ville bruge løst krudt. Det, der kan være sket, er så, at der har været en uheldig blanding af de skarpladte patroner og de løse.

Både instruktør og fotograf blev bragt til hospitalet. Foto: Getty Images

Må være rigtig

På samme måde fortæller ekspert og stuntmand Lasse Spang Olsen, at forklaringen om en rekvisit ikke lader til at holde ud fra hans erfaring med skydevåben på filmset.

- Det korte svar er, at man ikke kan slå ihjel med en rekvisit. Hvis der er tale om en rekvisit, ville der slet ikke kunne komme patroner i og slet ikke skarpladte. Løbet vil være lavet smalt, og de kugler, der kunne komme i, ville enten være af træ eller noget andet. Hvis man havde brugt en rigtig kugle i en rekvisit, ville våbnet være eksploderet. Der må være tale om en rigtig revolver, hvis det her er sket, som det er udlagt.

Begge eksperter er enige om, at der med de normale regler på et filmset ikke er stor sandsynlighed for, at det kan være sket.

- Man sigter aldrig rigtigt. Du sigter hverken på en skuespiller eller på filmfolkene. Det et er kameratrick, så det ligner, at man gør det, men det ville man aldrig gøre nomalt. Der er også to specialister med, der 'lader' pistolen og giver den til skuespilleren, der affyrer og efterfølgende får specialisten pistolen igen. Så enten er det ikke sket som beskrevet, eller også har de bøjet nogle regler, fortæller Lasse Spang Olsen.

Det virker ikke som en sandsynlig forklaring, mener stuntmanden. Foto: Linda Johansen

Kunne ikke ske i Danmark

Episoden ville ifølge de to aldrig kunnet være fundet sted i Danmark.

- Det kunne aldrig ske. I Danmark er reglerne, at man søger om tilladelse hos politiet, og de efterfølgende får navnet på skuespilleren, der skal bruge pistolen, og den person ville skulle godkendes af PET. Ingen i Europa ville få lov til at få et skarpt våben med på et filmset, reglerne er meget skrappe.

Hummer Højmark har selv stået med stjerneskuespillere som George Clooney, hvor der skulle bruges et våben.

- Der ville han se pistolen og vide, at der ikke kunne kommet noget ud. Samtidig er der tale om et meget tungere våben, hvis der er skarpladte patroner i, fordi der vil være bly i. Teknisk giver deres forklaring ikke mening. Der må være tale om et rigtigt våben, forklarer han.

Filmfotografen er afgået ved døden og instruktøren er udskrevet efter hændelsen.

Indtil videre har politiet ikke meldt mere ud om forløbet, men en talsperson har udtalt til Deadline, at Alec Baldwin er afhørt af politiet og siden løsladt.

Ingen er anholdt eller sigtet for en forbrydelse i skrivende stund.