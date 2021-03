Vækker opsigt: Alle taler om denne detalje

Normalt er Golden Globes lig med lange gallakjoler, bling bling, jakkesæt og pudsede sko.

Men i år var meget anderledes.

Prisuddelingen, der foregik virtuelt grundet coronapandemien, bød nemlig på en række mere afslappede outfits blandt de mange stjerner, der deltog.

Særligt én deltager er i den forbindelse løbet med opmærksomheden. Skuespiller Jason Sudeikis udnyttede nemlig i den grad aftenen til at trække i et lidt mere afslappende outfit end vanligt.

På skærmen kunne man således se, hvordan den 45-årige skuespiller, der vandt prisen for bedste skuespiller i en tv-serie for sin rolle i 'Ted Lasso', var trukket i en såkaldt tie-dye trøje, som er en hættetrøje i forskellige farver.

Og det valg er bestemt ikke gået ubemærket hen på de sociale medier, hvor billeder af Sudeiki og hans tøjvalg deles vidt og bredt. Her hyldes skuespilleren i den grad for den meget afslappede mundering.

'Stort tillykke til Jason Sudeikis - ikke bare for at vinde, men også for at skrive historie i aften som den første person nogensinde, der modtager en award i en multifarvet hættetrøje. Du er en helt blandt alle mennesker i karantæne', lyder det blandt andet fra komikeren Anna Roisman i et tweet, mens hundredvis af Twitter-brugere stemmer i med lignende rosende ord:

Siden har mange på sociale medier dog stillet det oplagte spørgsmål: Hvorfor mon Sudeikis lige valgte den hættetrøje.

Ifølge komikeren er der da også tænkt over tøjvalget, som har en helt bestemt betydning for ham.

Sudekis bar nemlig hættetrøjen for at sætte fokus på sin søsters dansestudio ved navn Forward, og det lagde Sudeikis ikke skjul på, da han efter showet blev spurgt af Variety om hættetrøjen.

- Jeg tror, I skal prøve at se tilbage på Audrey Hepburn i 'Funny Face' - hun havde også en hættetrøje på, sagde han og fortsatte:

- Nej, det er ikke rigtigt. Men jeg tror på, at når nogen af dem, du holder af, gør seje og interessante ting, så skal du støtte dem. Jeg har en bred palet af forskellige hættetrøjer, jeg kunne have taget på, som støtter alt muligt forskelligt, men denne her virkede mest passende, siger han.