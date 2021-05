Vækker opsigt: - Det gik helt galt

- Jeg har stiv pik

- Dette lille lorteland. Hvad er det, vi kan. Tessa, jeg står i telefonbogen - kom og knald mig, min elskede, lød det fra Blachman, der tydeligvis havde svært ved at gå lige, da han indtog scenen under Zulu Awards.

Han fortsatte:

- Jeg er måske nok i de sidste 20 år den største tv-legende i Danmark. Jeg er sexet, jeg er charmerende, jeg har stiv pik.



Han stoppede dog ikke der, for han havde tydeligvis meget mere på hjerte.

- Jeg kan opdrage en lille mand som Martin, som kommer helt ung og pur og gerne vil voldtage og vise. Men jeg smadrer den her mand til hver en tid, men jeg elsker den her mand, for den her mand har vist, hvor charmerende jeg i virkeligheden er, lød det fra Blachman.

'Jeg redder dig'

Her sprang Martin Jensen dog ind med ordene:

- Jeg tror lige, jeg redder dig, lød det fra 'X Factor'-dommeren, der fortsatte med at fortælle, hvor glade de var for at modtage prisen.

Her så Blachman dog atter sit snit til at bryde ind.

- Den her skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knalder hinanden i røven, sagde han, inden Martin Jensen tog ham under armen og forlod scenen.