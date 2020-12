Vælter ind med lumre tilbud

Det skaber en del opmærksomhed, når man som skuespiller Nukâka Coster-Waldau kridter danseskoene og stiller sig op på direkte tv i 'Vild med dans' på TV2 i bedste sendetid.

Den 49-årige skuespillerinde har derfor skullet vænne sig til, at der dag efter dag tikker beskeder ind fra nær og fjern fra seere, der har en mening om hende og partneren Silas Holst.

- Jeg får rigtig mange beskeder, men jeg ignorerer de fleste, lyder det fra Nukâka Coster-Waldau.

Rystede seere: 'Skandale!'

- Jeg får også en del af den slags lumre beskeder, hvor der er mænd, der tilbyder det ene og det andet. Men det hænger jeg mig ikke i. Jeg fokuserer på at nyde tiden med Silas, og de lumre beskeder ignorerer jeg, siger hun med et grin til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Men hvis det er min mand, der skriver lumre beskeder, så er det noget andet - så svarer jeg selvfølgelig, griner hun.

Privat er Nukâka Coster-Waldau gift med den verdenskendte skuespiller Nikolaj Coster-Waldau.

Nukâka og Silas kunne lørdag aften ånde lettet op. De er nemlig klar til finalen i 'Vild med dans' efter en nervepirrende semifinale. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Grimme beskeder

Både Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst har igennem årets sæson dog også modtaget en del beskeder af den mindre pæne slags.

- Vi og jeg får også uvenlige beskeder, men jeg har besluttet mig for, at året i år er det år, hvor jeg lærer ikke at tage sådan noget til mig. Jeg skal øve mig i at tage det med et gran salt, siger Nukâka Coster-Waldau.

Her ses de tre finalepar. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Silas Holst har tidligere over for Ekstra Bladet ikke lagt skjul på, at de negative kommentarer påvirker ham meget.

- Nogle glemmer, at vi fandeme også er mennesker. De tror måske, at det bare er nogle, der er inde i fjerneren, men vi læser det, og jeg bliver da ked af det, når folk beder mig om at dø, eller flytte, eller at jeg er grim og klam, sagde Silas Holst, der samtidig kom med en opfordring til seerne om at tale ordentligt.

På glatis: 'Upassende' kommentar vækker harme

Du kan se 'Vild med dans'-finalen lørdag aften klokken 20.35 på TV2 og TV2 Play.

Seere raser: 'Hvor er det upassende'