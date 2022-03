Vælter ind med modbydelige beskeder: Nu har hun fået nok

Under femte liveshow fortalte Tina, at hun var træt af de grimme og negative ting, som folk skriver

Tina klarede sig direkte videre til semifinalen i fredagens 'X Factor' med sin egen seng 'Ord'.

Den handler blandt andet at modtage grimme neskeder. Noget, Tina har oplevet i stigende grad efter fjerde liveshow, hvor hun stod i farezonen, kunne hun fortælle fra scenen fredag aften.

- Jeg tror, det er på grund af, hvad der skete i sidste uge, hvor jeg endte i farezonen, at folk er begyndt at skrive en masse grimme beskeder. Derfor betød min sang i aften også rigtig meget for mig. For at få sagt, hvad jeg føler, siger Tina til Ekstra Bladet, da vi møder hende fredag aften.

Selvom Tina ikke har villet lade sig påvirke af den hårde og tarvelige tone, kan det være svært, når der er pres fra mange sider.

- Jeg prøver ikke at lade det påvirke mig. Men jeg var jo i forvejen meget presset i den her uge, fordi jeg havde været i farezonen, siger Tina og fortsætter.

- Der har været meget at forholde sig til, og så tror jeg bare, at det påvirker mere.

Foto: Jonas Olufson.

Det er altså en rigtig person

Tina vil gerne have folk til at huske, at man skriver disse grimme ting til en virkelig person med følelser.

- Jeg tror, folk glemmer, at der sidder en rigtig person bag skærmen, og i dette tilfælde er det mig. Jeg har kæmpe drømme for fremtiden, og hvad andre folk siger, kan være med til at påvirke mig meget, siger Tina.

På trods af det forsøger Tina alligevel at komme videre og ikke lade det påvirke hende for meget.

- Ting sker. Jeg vil gerne kigge fremad, sådan er jeg som person. Jeg tager tingene meget let, men lige pludselig var der bare mange kommentarer på forskellige ting. Det var ikke fordi, jeg trykkede ind på noget af det, det kom bare. Så jeg kunne ikke undgå at se det, siger Tina.

Taknemmelig for de gode beskeder

Det er da heller ikke kun negative beskeder og kommentarer, som den talentfulde sanger får.

- Der har også været rigtig mange gode beskeder. Og jeg er virkelig taknemmelig for alle de mennesker, som skriver gode ting. Men der er også bare nogle folk, der har skrevet nogle kedelige ting, siger Tina.

Hun er samtidig også forstående overfor, at hendes deltagelse i et program som 'X Factor' kan være præget af negative holdninger fra seere.

- Hvis man kommer langt i 'X Factor', så er det noget. der følger med, men vigtigst af alt så føler jeg, at jeg gør en forskel, siger Tina og fortsætter.

- Jeg føler, at det, jeg gør, er godt. Nogle gange stopper folk mig også på gaden og siger tak og er rørte. Der kan jeg mærke, at jeg gør en forskel.