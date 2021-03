Vælter ind med racistiske beskeder: - Det er så latterligt

'Skrid hjem til Afrika'.

Sådan lyder bare én ud af mange racistiske og grove beskeder, som 'X Factor'-deltageren Marcus har modtaget den seneste tid.

I forbindelse med tredje liveshow fredag aften valgte han i flere interviews med TV2 at stå frem og fortælle om alle de ubehagelige beskeder.

- Jeg har oplevet forskellige kommentarer, som har været racistiske. Blandt andet hvor de skriver, at jeg skal skride hjem, hvor jeg kommer fra, siger Marcus, der er en del af gruppen Simon & Marcus, da Ekstra Bladet fanger gruppen over telefonen efter fredagens liveshow.

Marcus har valgt at fortælle åbent om de ubehagelige beskeder. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Og kommentarerne går ham i den grad på.

- Det er virkelig ikke rart, og det er meget ubehageligt, siger han og fortsætter:

- Men jeg har nærmest bygget en mur op efterhånden, for man er vant til at opleve sådan nogle beskeder, når man er vokset op som sort. Sådan burde det ikke være, men det er det, siger han og bliver suppleret af Simon.

- Det er en meget primitiv måde at leve på, og det er slet ikke i orden. Det er simpelthen så latterligt.

The Kubrix er den største gruppe i 'X Factors' historie. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Også flere af de andre deltagere har oplevet at få hadefulde kommentarer.

Heriblandt Emmely, der er en del af syvmandsgruppen The Kubrix.

- Når vi går live, er der mange, der skriver kommentarer om, at jeg ligner en dreng, eller spørger mig, om jeg er transkønnet, fordi jeg har kort hår, siger Emmely og fortsætter:

- Det har jeg oplevet mange gange. Jeg ved jo udmærket godt, at det handler om mit korte hår, og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke som pige kan have kort hår uden at blive kaldt en dreng. Men der er ikke nogen, der skal have lov til at bestemme, hvordan jeg skal se ud, siger hun videre.

Vigtigt at holde fast

Dan Laursen, 36, fortæller, at han primært modtager venlige beskeder fra folk, der støtter ham, og at han er god til at lukke øjnene for de negative reaktioner.

- Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i sig selv, men når man stiller sig op foran så mange mennesker, så er det klart, at det afføder nogle reaktioner, og det er jo nemmere i dag at komme af med det på sociale medier.

- Har det noget at gøre med, at du er ældre end de andre deltagere, at du håndterer det på den måde, tror du?

- Måske har det noget med det at gøre, men det handler også om ens mindset. Jeg tager da klart afstand fra det og synes, det er usmageligt, men man skal heller ikke give det for meget opmærksomhed. Jeg tror, det er bedst at tie det ihjel.

