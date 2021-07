Vælter ind med tilbud: - Jeg får mange søde beskeder

Selvom det ikke blev den rene eventyr-afslutning på 'Bachelor' for den ene bachelor Casper Berthelsen, så er han positivt overrasket over, hvor mange søde beskeder, han får fra fremmede, efter han har medvirket i programmet, der er blevet sendt på TV 2 Play.

- Jeg har fået flere tusinde beskeder på mine sociale medier, fortæller Casper Berthelsen til Ekstra Bladet.

- Det er cirka 95 procent af beskederne, som heldigvis er positive. Og der er faktisk også mange søde kvinder, som skriver, at hvis jeg ikke finder kærligheden i programmet, så vil de gerne på date med mig, fortæller han med et smil.

- Det er virkelig sødt.

I sidste uge kunne man følge med i, hvem der fik Caspers sidste rose, og dermed blev den udkårne kvinde. Det var Michaela, som løb af med Caspers hjerte, men de to er altså ikke længere sammen.

Casper Berthelsen og Michaela Nielsen er ikke sammen i dag. Foto: Lotta Lemche/TV 2

Knap så positivt

Det er dog ikke kun positive beskeder, Casper Berthelsen modtager.

- Der er lige fire procent af de beskeder, jeg modtager, hvor folk gerne vil fortælle, at de enten ikke kan forstå mig, eller at jeg træffer de forkerte valg og så videre, fortæller han om de mindre positive beskeder.

Men værst er den sidste procent, mener han.

- Og så er der den ene procent, hvor det virkelig er hadbeskeder, og de bare sviner mig til. Det er faktisk ikke særligt sjovt, lyder det alvorligt fra den 32-årig bachelor.

- Man kan sagtens blive dårligt til mode af det.

- Jeg føler virkelig, at jeg er en person, som hviler meget i mig selv, men når der lige pludselig dumper beskeder ind, hvor der bare er en, som skriver totalt onde ting om en, så er det bestemt ikke særligt rart, fortæller han ærligt.

Casper fortæller, at han i princippet kunne lade være med at åbne sine beskeder, men at det kan være svært at lade være, når der er en uåbnet besked, ligesom det kan være svært at lade være med i det mindste bare at skimme beskederne.

Louise, Stine, Kirstine og Uyen var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose. I dag har flere af dem fundet kærligheden hjemme i Danmark i stedet.

