Væltet af reaktioner: - Det er så overvældende

Chris Dion Hansen fortalte i onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel', at han er født som kvinde, og det har fået hans indbakke til at flyde over

27-årige Chris Dion Hansen, der medvirker i den nye sæson af 'Paradise Hotel', var ekstra spændt på, hvilke reaktioner han ville få på onsdagens afsnit.

Her løfter han nemlig sløret for, at han er født som kvinde og for flere år siden gennemgik et kønsskifte - en fortælling, han normalt ikke deler med hvem som helst hjemme i Danmark.

Men siden afsnittet kom ud, er det væltet ind med positive reaktioner, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Der har været kæmpe opbakning fra mange, mange mennesker. Både folk jeg ikke kender, og folk jeg kender fra førhen. Jeg har slet ikke oplevet noget negativt, siger han og fortsætter:

- Min telefon har været rødglødende hele dagen, og jeg har forsøgt at svare alle, men jeg har simpelthen ikke kunnet nå det.

Klassen vidste det ikke

Også Chris' klassekammerater har reageret positivt på hans fortælling, som han ikke tidligere har delagtiggjort dem i.

- Folk fra min klasse vidste det heller ikke, og der har også bare været kæmpe opbakning fra den front. Det er så overvældende, og faktisk er det helt svært at finde ord, siger han.

- Har du været nervøs for, hvilke reaktioner der ville komme?

- Jeg ved egentlig ikke, hvor mange tanker jeg har haft om det. Jeg har bare tænkt, at jeg ville være være mig. Men jeg havde da forberedt mig lidt på, at der ville komme nogle negative reaktioner og havde sat en barriere op i forhold til det, så det har bare været skønt at mærke det modsatte, siger Chris.

Hvordan det går Chris videre i 'Paradise Hotel', kan du følge tirsdage, onsdage og torsdage på Viaplay.

Sex på 'Paradise Hotel' er ikke noget nyt, men ifølge en ny regel er der ingen sex uden klart samtykke. Ekstra Bladet har spurgt flere tidligere deltagere, hvordan det fungerer, når man får lyst til at give den gas under lagnerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet mødte de nye deltagere forud for premieren. Her kan du se et par interviews med dem:

Væltet af reaktioner: - Det er så overvældende